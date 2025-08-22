ThunderCore – hinta (TT)
ThunderCore (TT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00262346. Viimeisen 24 tunnin aikana TT on vaihdellut alimmillaan $ 0.00259778 ja korkeimmillaan $ 0.00271255 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.052424, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00236452.
Lyhyen aikavälin tuloksissa TT on muuttunut -0.02% viimeisen tunnin aikana, -3.12% 24 tunnin aikana ja -7.20% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
ThunderCore-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 32.90M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. TT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 12.54B ja sen kokonaistarjonta on 12542638517.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 32.90M.
Tämän päivän aikana ThunderCore – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana ThunderCore – USD -hinnan muutos oli $ -0.0004473487.
Viimeisten 60 päivän aikana ThunderCore – USD -hinnan muutos oli $ +0.0001063550.
Viimeisten 90 päivän aikana ThunderCore – USD -hinnan muutos oli $ -0.000392351408466601.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-3.12%
|30 päivää
|$ -0.0004473487
|-17.05%
|60 päivää
|$ +0.0001063550
|+4.05%
|90 päivää
|$ -0.000392351408466601
|-13.00%
ThunderCore is a secure, high-performance, EVM-compatible public blockchain with its own native currency, Thunder Token. The company was founded in 2017 in Silicon Valley by Chris Wang and top researchers and engineers in the field. With a breakthrough consensus protocol that overcomes the scalability “trilemma” called PaLa, the ThunderCore network offers 4,000+ TPS, sub-second confirmation times, and low gas fees that cost less than a fraction of a dollar ( < $0.00001), giving decentralized applications security and scalability. Evidently, ThunderCore DApps have been dominating the gaming and gambling category charts week after week, a true testament to how easy it is for DApps to scale on the platform. ThunderCore also prioritizes interoperability, as native assets on other blockchains (eg. Ethereum, BSC, HECO) can be exchanged amongst each other through a cross-chain mechanism called ThunderCore Bridge. By solving usability challenges and setting a new standard of reliability and security, ThunderCore leads the effort to bring wide adoption to blockchain technology. Currently, with an international user base that spans across more than 18 countries, ThunderCore has amassed more than 4 million total addresses and 180 million transactions on its network.
