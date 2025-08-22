Lisätietoja THT-rahakkeesta

THT-rahakkeen hintatiedot

THT-rahakkeen valkoinen paperi

THT-rahakkeen virallinen verkkosivusto

THT-rahakkeen tokenomiikka

THT-rahakkeen hintaennuste

Thought-logo

Thought – hinta (THT)

Ei listattu

1THT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.03930574
-1.70%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen Thought (THT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:24:02 (UTC+8)

Thought (THT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.03378745
24 h:n matalin
$ 0.04211556
24 h:n korkein

$ 0.03378745
$ 0.04211556
$ 0.1552
$ 0
-0.00%

-1.74%

-12.97%

-12.97%

Thought (THT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.03930085. Viimeisen 24 tunnin aikana THT on vaihdellut alimmillaan $ 0.03378745 ja korkeimmillaan $ 0.04211556 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. THT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.1552, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa THT on muuttunut -0.00% viimeisen tunnin aikana, -1.74% 24 tunnin aikana ja -12.97% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Thought (THT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 21.00M
--
$ 61.67M
534.37M
1,569,070,008.0
Thought-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 21.00M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. THT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 534.37M ja sen kokonaistarjonta on 1569070008.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 61.67M.

Thought (THT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Thought – USD -hinta muuttui $ -0.00069695061989559.
Viimeisten 30 päivän aikana Thought – USD -hinnan muutos oli $ -0.0015541756.
Viimeisten 60 päivän aikana Thought – USD -hinnan muutos oli $ +0.0254065139.
Viimeisten 90 päivän aikana Thought – USD -hinnan muutos oli $ +0.027078367585.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00069695061989559-1.74%
30 päivää$ -0.0015541756-3.95%
60 päivää$ +0.0254065139+64.65%
90 päivää$ +0.027078367585+221.55%

Mikä on Thought (THT)

Thought is changing the way the world creates, processes, regurgitates, interprets and even discards information through a combination of data analytics and artificial intelligence. The system has been developed to work with the Nuance application as well as hybrid data systems. The platform has also been programmed to fuse in and work and interact with the Thought Fabric system.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Thought-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Thought (THT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Thought (THT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Thought-rahakkeelle.

Tarkista Thought-rahakkeen hintaennuste nyt!

THT paikallisiin valuuttoihin

Thought (THT) -rahakkeen tokenomiikka

Thought (THT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää THT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Thought (THT)”

Paljonko Thought (THT) on arvoltaan tänään?
THT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.03930085 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on THT-USD-parin nykyinen hinta?
THT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.03930085. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Thought-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen THT markkina-arvo on $ 21.00M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on THT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
THT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 534.37M USD.
Mikä oli THT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
THT saavutti ATH-hinnaksi 0.1552 USD.
Mikä oli THT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
THT-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on THT-rahakkeen treidausvolyymi?
THT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko THT tänä vuonna korkeammalle?
THT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso THT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.