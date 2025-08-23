this will cook – hinta (WOMEN)
this will cook (WOMEN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana WOMEN on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WOMEN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa WOMEN on muuttunut +0.35% viimeisen tunnin aikana, +7.77% 24 tunnin aikana ja +6.77% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
this will cook-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 15.71K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. WOMEN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 998.66M ja sen kokonaistarjonta on 998658035.829734. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 15.71K.
Tämän päivän aikana this will cook – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana this will cook – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana this will cook – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana this will cook – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|+7.77%
|30 päivää
|$ 0
|-11.59%
|60 päivää
|$ 0
|+45.60%
|90 päivää
|$ 0
|--
This project is a memecoin that the dev has fully abandoned and the community has taken over. Community leadership is all top holders who believe in the first mover narrative of $women this will cook and have begun self funding marketing, content creation, memes, raids and bringing in a community of believers in the project. We bridge the gap between traditional internet culture and woke empowerment with a simple narrative and meme. WOMEN WILL COOK. We are launching an AI agent as well as bringing in influencers in, launching merch and keeping with this narrative for the longhaul. THIS WILL COOK.
this will cook (WOMEN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WOMEN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
