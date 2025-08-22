Lisätietoja TERA-rahakkeesta

Reaaliaikainen TERA (TERA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:23:05 (UTC+8)

TERA (TERA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

TERA (TERA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.01991732. Viimeisen 24 tunnin aikana TERA on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TERA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.02827364, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa TERA on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja 0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

TERA (TERA) -rahakkeen markkinatiedot

TERA-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 15.03M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. TERA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 754.50M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 19.92M.

TERA (TERA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana TERA – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana TERA – USD -hinnan muutos oli $ 0.0000000000.
Viimeisten 60 päivän aikana TERA – USD -hinnan muutos oli $ 0.0000000000.
Viimeisten 90 päivän aikana TERA – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0.00000000000.00%
60 päivää$ 0.00000000000.00%
90 päivää$ 0--

Mikä on TERA (TERA)

Tera is a decentralized application platform. This is akin to an operating system. Tera consists of a repository of programs and data storage integrated into the Internet. The mechanism for publishing programs and data on this platform is free from censorship. The circulatory system is the blockchain.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

TERA-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon TERA (TERA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko TERA (TERA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita TERA-rahakkeelle.

Tarkista TERA-rahakkeen hintaennuste nyt!

TERA (TERA) -rahakkeen tokenomiikka

TERA (TERA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TERA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysävät myös: Muita kysymyksiä aiheesta "TERA (TERA)"

Paljonko TERA (TERA) on arvoltaan tänään?
TERA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.01991732 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on TERA-USD-parin nykyinen hinta?
TERA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.01991732. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on TERA-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen TERA markkina-arvo on $ 15.03M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on TERA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
TERA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 754.50M USD.
Mikä oli TERA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
TERA saavutti ATH-hinnaksi 0.02827364 USD.
Mikä oli TERA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
TERA-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on TERA-rahakkeen treidausvolyymi?
TERA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko TERA tänä vuonna korkeammalle?
TERA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso TERA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:23:05 (UTC+8)

TERA (TERA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

