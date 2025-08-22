Lisätietoja TONIC-rahakkeesta

TONIC-rahakkeen hintatiedot

TONIC-rahakkeen virallinen verkkosivusto

TONIC-rahakkeen tokenomiikka

TONIC-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Tectonic-logo

Tectonic – hinta (TONIC)

Ei listattu

1TONIC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-0,30%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Tectonic (TONIC) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:35:40 (UTC+8)

Tectonic (TONIC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,0000019
$ 0,0000019$ 0,0000019

$ 0
$ 0$ 0

+0,88%

-3,68%

-13,58%

-13,58%

Tectonic (TONIC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana TONIC on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TONIC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0,0000019, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa TONIC on muuttunut +0,88% viimeisen tunnin aikana, -3,68% 24 tunnin aikana ja -13,58% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Tectonic (TONIC) -rahakkeen markkinatiedot

$ 7,13M
$ 7,13M$ 7,13M

--
----

$ 13,47M
$ 13,47M$ 13,47M

264,79T
264,79T 264,79T

500.000.000.000.000,0
500.000.000.000.000,0 500.000.000.000.000,0

Tectonic-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 7,13M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. TONIC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 264,79T ja sen kokonaistarjonta on 500000000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 13,47M.

Tectonic (TONIC) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Tectonic – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Tectonic – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Tectonic – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Tectonic – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-3,68%
30 päivää$ 0-7,62%
60 päivää$ 0+12,73%
90 päivää$ 0--

Mikä on Tectonic (TONIC)

Tectonic is a decentralised non-custodial algorithmic-based money market protocol that allows users to participate as liquidity suppliers or borrowers. Suppliers provide liquidity to the market to earn a passive income, while borrowers are able to borrow liquidity in an over-collateralized fashion.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Tectonic (TONIC) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Tectonic-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Tectonic (TONIC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Tectonic (TONIC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Tectonic-rahakkeelle.

Tarkista Tectonic-rahakkeen hintaennuste nyt!

TONIC paikallisiin valuuttoihin

Tectonic (TONIC) -rahakkeen tokenomiikka

Tectonic (TONIC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TONIC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Tectonic (TONIC)”

Paljonko Tectonic (TONIC) on arvoltaan tänään?
TONIC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on TONIC-USD-parin nykyinen hinta?
TONIC -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Tectonic-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen TONIC markkina-arvo on $ 7,13M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on TONIC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
TONIC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 264,79T USD.
Mikä oli TONIC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
TONIC saavutti ATH-hinnaksi 0,0000019 USD.
Mikä oli TONIC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
TONIC-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on TONIC-rahakkeen treidausvolyymi?
TONIC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko TONIC tänä vuonna korkeammalle?
TONIC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso TONIC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:35:40 (UTC+8)

Tectonic (TONIC) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.