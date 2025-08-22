Lisätietoja SUSDS-rahakkeesta

SUSDS-rahakkeen hintatiedot

SUSDS-rahakkeen virallinen verkkosivusto

SUSDS-rahakkeen tokenomiikka

SUSDS-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

sUSDS-logo

sUSDS – hinta (SUSDS)

Ei listattu

1SUSDS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1.064
$1.064$1.064
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen sUSDS (SUSDS) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:16:10 (UTC+8)

sUSDS (SUSDS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 1.064
$ 1.064$ 1.064
24 h:n matalin
$ 1.064
$ 1.064$ 1.064
24 h:n korkein

$ 1.064
$ 1.064$ 1.064

$ 1.064
$ 1.064$ 1.064

$ 1.088
$ 1.088$ 1.088

$ 0.961716
$ 0.961716$ 0.961716

-0.00%

+0.01%

+0.07%

+0.07%

sUSDS (SUSDS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $1.064. Viimeisen 24 tunnin aikana SUSDS on vaihdellut alimmillaan $ 1.064 ja korkeimmillaan $ 1.064 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SUSDS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.088, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.961716.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SUSDS on muuttunut -0.00% viimeisen tunnin aikana, +0.01% 24 tunnin aikana ja +0.07% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

sUSDS (SUSDS) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.86B
$ 1.86B$ 1.86B

--
----

$ 1.86B
$ 1.86B$ 1.86B

1.75B
1.75B 1.75B

1,748,632,859.400709
1,748,632,859.400709 1,748,632,859.400709

sUSDS-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.86B ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SUSDS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.75B ja sen kokonaistarjonta on 1748632859.400709. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.86B.

sUSDS (SUSDS) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana sUSDS – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana sUSDS – USD -hinnan muutos oli $ +0.0038101840.
Viimeisten 60 päivän aikana sUSDS – USD -hinnan muutos oli $ +0.0078764728.
Viimeisten 90 päivän aikana sUSDS – USD -hinnan muutos oli $ +0.011539525860063.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.01%
30 päivää$ +0.0038101840+0.36%
60 päivää$ +0.0078764728+0.74%
90 päivää$ +0.011539525860063+1.10%

Mikä on sUSDS (SUSDS)

sUSDS is the new version of sDAI, offered by Sky which offers a higher yield. sUSDS represents USDS deposited into and earning the Sky Savings Rate. The Sky Protocol is a decentralised protocol developed around the USDS stablecoin. It is managed by Sky ecosystem governance. The Sky Protocol features Sky tokens (USDS, SKY, DAI, MKR), the Sky Savings Rate, Sky Token Rewards and, soon, Activation Token Rewards and SkyLink.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

sUSDS (SUSDS) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

sUSDS-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon sUSDS (SUSDS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko sUSDS (SUSDS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita sUSDS-rahakkeelle.

Tarkista sUSDS-rahakkeen hintaennuste nyt!

SUSDS paikallisiin valuuttoihin

sUSDS (SUSDS) -rahakkeen tokenomiikka

sUSDS (SUSDS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SUSDS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”sUSDS (SUSDS)”

Paljonko sUSDS (SUSDS) on arvoltaan tänään?
SUSDS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.064 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SUSDS-USD-parin nykyinen hinta?
SUSDS -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.064. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on sUSDS-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SUSDS markkina-arvo on $ 1.86B USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SUSDS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SUSDS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.75B USD.
Mikä oli SUSDS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SUSDS saavutti ATH-hinnaksi 1.088 USD.
Mikä oli SUSDS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SUSDS-rahakkeen ATL-hinta oli 0.961716 USD.
Mikä on SUSDS-rahakkeen treidausvolyymi?
SUSDS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SUSDS tänä vuonna korkeammalle?
SUSDS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SUSDS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:16:10 (UTC+8)

sUSDS (SUSDS) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.