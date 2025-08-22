Lisätietoja SURF-rahakkeesta

Surf – hinta (SURF)

Ei listattu

1SURF - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.064504
$0.064504$0.064504
-4.70%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen Surf (SURF) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:34:03 (UTC+8)

Surf (SURF) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.060038
$ 0.060038$ 0.060038
24 h:n matalin
$ 0.068387
$ 0.068387$ 0.068387
24 h:n korkein

$ 0.060038
$ 0.060038$ 0.060038

$ 0.068387
$ 0.068387$ 0.068387

$ 0.102584
$ 0.102584$ 0.102584

$ 0.025609
$ 0.025609$ 0.025609

+1.09%

-4.77%

+142.46%

+142.46%

Surf (SURF) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.064504. Viimeisen 24 tunnin aikana SURF on vaihdellut alimmillaan $ 0.060038 ja korkeimmillaan $ 0.068387 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SURF-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.102584, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.025609.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SURF on muuttunut +1.09% viimeisen tunnin aikana, -4.77% 24 tunnin aikana ja +142.46% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Surf (SURF) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.35M
$ 1.35M$ 1.35M

--
----

$ 1.35M
$ 1.35M$ 1.35M

21.00M
21.00M 21.00M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

Surf-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.35M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SURF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 21.00M ja sen kokonaistarjonta on 21000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.35M.

Surf (SURF) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Surf – USD -hinta muuttui $ -0.00323176433163424.
Viimeisten 30 päivän aikana Surf – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Surf – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Surf – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00323176433163424-4.77%
30 päivää$ 0--
60 päivää$ 0--
90 päivää$ 0--

Mikä on Surf (SURF)

SurfLiquid is an on-chain DeFAI (DeFi + AI) agent that manages stablecoin yield for users in a fully non-custodial way. Users connect a wallet, deposit USDC to a personal smart vault, and the agent allocates across vetted lending markets and liquidity pools, rebalancing and compounding automatically. Every action is on-chain and auditable. The system targets practical problems in yield management: missed rebalance windows, gas drag, fragmented pools, and manual monitoring. Surf runs on Base first and integrates a multi-chain execution layer so strategies can expand across EVM networks without users bridging manually. Guardrails include protocol allowlists, position caps, and continuous health checks. The $SURF token powers access to strategy tiers, staking rewards via the Conviction Vault, and governance over parameters like pool allowlists and fee settings. In short, SurfLiquid provides a transparent, self-custodial way to put idle stablecoins to work with AI handling execution and reporting.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Surf (SURF) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Surf-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Surf (SURF) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Surf (SURF) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Surf-rahakkeelle.

Tarkista Surf-rahakkeen hintaennuste nyt!

SURF paikallisiin valuuttoihin

Surf (SURF) -rahakkeen tokenomiikka

Surf (SURF) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SURF-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Surf (SURF)”

Paljonko Surf (SURF) on arvoltaan tänään?
SURF-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.064504 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SURF-USD-parin nykyinen hinta?
SURF -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.064504. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Surf-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SURF markkina-arvo on $ 1.35M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SURF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SURF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 21.00M USD.
Mikä oli SURF-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SURF saavutti ATH-hinnaksi 0.102584 USD.
Mikä oli SURF-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SURF-rahakkeen ATL-hinta oli 0.025609 USD.
Mikä on SURF-rahakkeen treidausvolyymi?
SURF-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SURF tänä vuonna korkeammalle?
SURF saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SURF-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:34:03 (UTC+8)

