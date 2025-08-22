Lisätietoja SNC-rahakkeesta

SNC-rahakkeen hintatiedot

SNC-rahakkeen valkoinen paperi

SNC-rahakkeen virallinen verkkosivusto

SNC-rahakkeen tokenomiikka

SNC-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

SunContract-logo

SunContract – hinta (SNC)

Ei listattu

1SNC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.03442956
$0.03442956$0.03442956
+0.80%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen SunContract (SNC) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:33:45 (UTC+8)

SunContract (SNC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.03376487
$ 0.03376487$ 0.03376487
24 h:n matalin
$ 0.03453844
$ 0.03453844$ 0.03453844
24 h:n korkein

$ 0.03376487
$ 0.03376487$ 0.03376487

$ 0.03453844
$ 0.03453844$ 0.03453844

$ 0.664222
$ 0.664222$ 0.664222

$ 0.002099
$ 0.002099$ 0.002099

-0.08%

+0.83%

-3.60%

-3.60%

SunContract (SNC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.03442956. Viimeisen 24 tunnin aikana SNC on vaihdellut alimmillaan $ 0.03376487 ja korkeimmillaan $ 0.03453844 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SNC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.664222, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.002099.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SNC on muuttunut -0.08% viimeisen tunnin aikana, +0.83% 24 tunnin aikana ja -3.60% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

SunContract (SNC) -rahakkeen markkinatiedot

$ 4.22M
$ 4.22M$ 4.22M

--
----

$ 4.22M
$ 4.22M$ 4.22M

122.71M
122.71M 122.71M

122,707,503.0
122,707,503.0 122,707,503.0

SunContract-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 4.22M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SNC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 122.71M ja sen kokonaistarjonta on 122707503.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.22M.

SunContract (SNC) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana SunContract – USD -hinta muuttui $ +0.0002844.
Viimeisten 30 päivän aikana SunContract – USD -hinnan muutos oli $ -0.0022687806.
Viimeisten 60 päivän aikana SunContract – USD -hinnan muutos oli $ +0.0013067808.
Viimeisten 90 päivän aikana SunContract – USD -hinnan muutos oli $ -0.003509773392473594.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0002844+0.83%
30 päivää$ -0.0022687806-6.58%
60 päivää$ +0.0013067808+3.80%
90 päivää$ -0.003509773392473594-9.25%

Mikä on SunContract (SNC)

SunContract is an energy trading platform that utilizes blockchain technology to create a new business model for buying and selling electricity. If you believe that blockchain technology can solve many of today's problems and that we are the team to take it to the energy sector, you are welcome to contribute.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

SunContract (SNC) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

SunContract-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon SunContract (SNC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko SunContract (SNC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita SunContract-rahakkeelle.

Tarkista SunContract-rahakkeen hintaennuste nyt!

SNC paikallisiin valuuttoihin

SunContract (SNC) -rahakkeen tokenomiikka

SunContract (SNC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SNC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”SunContract (SNC)”

Paljonko SunContract (SNC) on arvoltaan tänään?
SNC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.03442956 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SNC-USD-parin nykyinen hinta?
SNC -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.03442956. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on SunContract-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SNC markkina-arvo on $ 4.22M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SNC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SNC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 122.71M USD.
Mikä oli SNC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SNC saavutti ATH-hinnaksi 0.664222 USD.
Mikä oli SNC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SNC-rahakkeen ATL-hinta oli 0.002099 USD.
Mikä on SNC-rahakkeen treidausvolyymi?
SNC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SNC tänä vuonna korkeammalle?
SNC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SNC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:33:45 (UTC+8)

SunContract (SNC) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.