1STON - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

Reaaliaikainen STON (STON) -hintakaavio
STON (STON) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

-0.00%

-0.98%

-5.45%

-5.45%

STON (STON) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.77188. Viimeisen 24 tunnin aikana STON on vaihdellut alimmillaan $ 0.763782 ja korkeimmillaan $ 0.791685 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. STON-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 32.82, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.67712.

Lyhyen aikavälin tuloksissa STON on muuttunut -0.00% viimeisen tunnin aikana, -0.98% 24 tunnin aikana ja -5.45% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

STON (STON) -rahakkeen markkinatiedot

STON-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 28.57M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. STON-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 37.01M ja sen kokonaistarjonta on 99999999.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 77.19M.

STON (STON) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana STON – USD -hinta muuttui $ -0.0077158695558706.
Viimeisten 30 päivän aikana STON – USD -hinnan muutos oli $ -0.0552068644.
Viimeisten 60 päivän aikana STON – USD -hinnan muutos oli $ -0.0524017753.
Viimeisten 90 päivän aikana STON – USD -hinnan muutos oli $ -1.005785746235343.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0077158695558706-0.98%
30 päivää$ -0.0552068644-7.15%
60 päivää$ -0.0524017753-6.78%
90 päivää$ -1.005785746235343-56.57%

Mikä on STON (STON)

STON.fi is a decentralized automated market maker (AMM) built on the TON blockchain providing virtually zero fees, low slippage, an extremely easy interface, and direct integration with TON wallets.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa.

STON (STON) -resurssi

STON-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon STON (STON) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko STON (STON) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita STON-rahakkeelle.

Tarkista STON-rahakkeen hintaennuste nyt!

STON paikallisiin valuuttoihin

STON (STON) -rahakkeen tokenomiikka

STON (STON) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää STON-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”STON (STON)”

Paljonko STON (STON) on arvoltaan tänään?
STON-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.77188 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on STON-USD-parin nykyinen hinta?
STON -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.77188. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on STON-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen STON markkina-arvo on $ 28.57M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on STON-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
STON-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 37.01M USD.
Mikä oli STON-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
STON saavutti ATH-hinnaksi 32.82 USD.
Mikä oli STON-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
STON-rahakkeen ATL-hinta oli 0.67712 USD.
Mikä on STON-rahakkeen treidausvolyymi?
STON-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko STON tänä vuonna korkeammalle?
STON saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso STON-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
