Stargaze – hinta (STARS)

1STARS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00102219
$0.00102219
-6.90%1D
USD
Reaaliaikainen Stargaze (STARS) -hintakaavio
Stargaze (STARS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00101997
$ 0.00101997
24 h:n matalin
$ 0.00110179
$ 0.00110179
24 h:n korkein

$ 0.00101997
$ 0.00101997

$ 0.00110179
$ 0.00110179

$ 0.83741
$ 0.83741

$ 0
$ 0

+0.09%

-6.97%

-8.31%

-8.31%

Stargaze (STARS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00102219. Viimeisen 24 tunnin aikana STARS on vaihdellut alimmillaan $ 0.00101997 ja korkeimmillaan $ 0.00110179 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. STARS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.83741, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa STARS on muuttunut +0.09% viimeisen tunnin aikana, -6.97% 24 tunnin aikana ja -8.31% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Stargaze (STARS) -rahakkeen markkinatiedot

$ 2.82M
$ 2.82M

--
--

$ 3.05M
$ 3.05M

2.76B
2.76B

2,986,560,000.0
2,986,560,000.0

Stargaze-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.82M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. STARS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.76B ja sen kokonaistarjonta on 2986560000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.05M.

Stargaze (STARS) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Stargaze – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Stargaze – USD -hinnan muutos oli $ -0.0002038153.
Viimeisten 60 päivän aikana Stargaze – USD -hinnan muutos oli $ +0.0002112698.
Viimeisten 90 päivän aikana Stargaze – USD -hinnan muutos oli $ -0.0001712094540321317.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-6.97%
30 päivää$ -0.0002038153-19.93%
60 päivää$ +0.0002112698+20.67%
90 päivää$ -0.0001712094540321317-14.34%

Mikä on Stargaze (STARS)

A community-owned Interchain NFT marketplace, part of the Cosmos network.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Stargaze (STARS) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Stargaze-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Stargaze (STARS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Stargaze (STARS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Stargaze-rahakkeelle.

Tarkista Stargaze-rahakkeen hintaennuste nyt!

STARS paikallisiin valuuttoihin

Stargaze (STARS) -rahakkeen tokenomiikka

Stargaze (STARS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää STARS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Stargaze (STARS)”

Paljonko Stargaze (STARS) on arvoltaan tänään?
STARS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00102219 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on STARS-USD-parin nykyinen hinta?
STARS -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00102219. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Stargaze-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen STARS markkina-arvo on $ 2.82M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on STARS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
STARS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.76B USD.
Mikä oli STARS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
STARS saavutti ATH-hinnaksi 0.83741 USD.
Mikä oli STARS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
STARS-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on STARS-rahakkeen treidausvolyymi?
STARS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko STARS tänä vuonna korkeammalle?
STARS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso STARS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
