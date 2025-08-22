Lisätietoja SONE-rahakkeesta

SONE-rahakkeen hintatiedot

SONE-rahakkeen virallinen verkkosivusto

SONE-rahakkeen tokenomiikka

SONE-rahakkeen hintaennuste

SONE-logo

SONE – hinta (SONE)

Ei listattu

1SONE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen SONE (SONE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:07:13 (UTC+8)

SONE (SONE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.99448
24 h:n matalin
$ 1.011
24 h:n korkein

$ 0.99448
$ 1.011
$ 1.074
$ 0.869104
-0.04%

+0.03%

+0.22%

+0.22%

SONE (SONE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $1.002. Viimeisen 24 tunnin aikana SONE on vaihdellut alimmillaan $ 0.99448 ja korkeimmillaan $ 1.011 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SONE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.074, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.869104.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SONE on muuttunut -0.04% viimeisen tunnin aikana, +0.03% 24 tunnin aikana ja +0.22% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

SONE (SONE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 481.41K
--
$ 481.41K
480.24K
480,237.234
SONE-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 481.41K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SONE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 480.24K ja sen kokonaistarjonta on 480237.234. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 481.41K.

SONE (SONE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana SONE – USD -hinta muuttui $ +0.00034223.
Viimeisten 30 päivän aikana SONE – USD -hinnan muutos oli $ +0.0095621862.
Viimeisten 60 päivän aikana SONE – USD -hinnan muutos oli $ -0.0035340540.
Viimeisten 90 päivän aikana SONE – USD -hinnan muutos oli $ +0.0387270544360018.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00034223+0.03%
30 päivää$ +0.0095621862+0.95%
60 päivää$ -0.0035340540-0.35%
90 päivää$ +0.0387270544360018+4.02%

Mikä on SONE (SONE)

Sake Finance is an integrated liquidity protocol on Soneium. Sake is pioneering a new era of decentralized finance, where different modules work together seamlessly to provide the smoothest user experience. At launch, Sake Finance is going live with 3 different modules: Lending and Borrowing: Our lending and borrowing protocol is the backbone of the Sake ecosystem. It offers a diverse range of assets and provides the main source of liquidity that drives the rest of the protocol. It also implements solutions such as E-Mode to enhance portfolio return and efficiency. Overcollateralized Stablecoin: The second piece of the puzzle is our overcollateralized stablecoin, securely backed by yield-bearing tokens of the lending protocol. This stablecoin offers not only a reliable store of value but also extreme composability, enabling users to generate superior returns across our partner protocols. Leveraged Liquidity Strategies (LLS): Sake Finance's leveraged liquidity strategies offer an effortless way to leverage your assets, utilizing the liquidity and versatility of our lending, borrowing, and stablecoin. Powered by an innovative isolated smart contract design, these strategies offer users customizability while minimizing the complexity—perfect for both DeFi novices and veterans alike. The New Era of DeFi: Modular Integration The future of DeFi lies in integrated solutions that provide the seamless, user-friendly experience of centralized exchanges—without the custodial risks. Sake Finance is leading this charge by offering a fully integrated suite of decentralized financial tools within a single platform. From lending and borrowing to stablecoin and automated strategies, everything you need is in one place. This unified approach ensures that users can navigate their DeFi journey effortlessly, with complete control over their assets.

SONE (SONE) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

SONE-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon SONE (SONE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko SONE (SONE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita SONE-rahakkeelle.

Tarkista SONE-rahakkeen hintaennuste nyt!

SONE paikallisiin valuuttoihin

SONE (SONE) -rahakkeen tokenomiikka

SONE (SONE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SONE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”SONE (SONE)”

Paljonko SONE (SONE) on arvoltaan tänään?
SONE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.002 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SONE-USD-parin nykyinen hinta?
SONE -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.002. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on SONE-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SONE markkina-arvo on $ 481.41K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SONE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SONE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 480.24K USD.
Mikä oli SONE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SONE saavutti ATH-hinnaksi 1.074 USD.
Mikä oli SONE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SONE-rahakkeen ATL-hinta oli 0.869104 USD.
Mikä on SONE-rahakkeen treidausvolyymi?
SONE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SONE tänä vuonna korkeammalle?
SONE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SONE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

