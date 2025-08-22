Lisätietoja SOLID-rahakkeesta

Solidly-logo

Solidly – hinta (SOLID)

Ei listattu

1SOLID - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.02591048
$0.02591048$0.02591048
+1.30%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Solidly (SOLID) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:06:57 (UTC+8)

Solidly (SOLID) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0255644
$ 0.0255644$ 0.0255644
24 h:n matalin
$ 0.02586153
$ 0.02586153$ 0.02586153
24 h:n korkein

$ 0.0255644
$ 0.0255644$ 0.0255644

$ 0.02586153
$ 0.02586153$ 0.02586153

$ 7.38
$ 7.38$ 7.38

$ 0.02484492
$ 0.02484492$ 0.02484492

+1.11%

+1.35%

-26.46%

-26.46%

Solidly (SOLID) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.02591048. Viimeisen 24 tunnin aikana SOLID on vaihdellut alimmillaan $ 0.0255644 ja korkeimmillaan $ 0.02586153 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SOLID-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 7.38, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.02484492.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SOLID on muuttunut +1.11% viimeisen tunnin aikana, +1.35% 24 tunnin aikana ja -26.46% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Solidly (SOLID) -rahakkeen markkinatiedot

$ 330.43K
$ 330.43K$ 330.43K

--
----

$ 2.33M
$ 2.33M$ 2.33M

12.75M
12.75M 12.75M

89,928,738.02716276
89,928,738.02716276 89,928,738.02716276

Solidly-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 330.43K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SOLID-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 12.75M ja sen kokonaistarjonta on 89928738.02716276. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.33M.

Solidly (SOLID) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Solidly – USD -hinta muuttui $ +0.00034607.
Viimeisten 30 päivän aikana Solidly – USD -hinnan muutos oli $ -0.0107240885.
Viimeisten 60 päivän aikana Solidly – USD -hinnan muutos oli $ -0.0063167029.
Viimeisten 90 päivän aikana Solidly – USD -hinnan muutos oli $ -0.08936281333095282.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00034607+1.35%
30 päivää$ -0.0107240885-41.38%
60 päivää$ -0.0063167029-24.37%
90 päivää$ -0.08936281333095282-77.52%

Mikä on Solidly (SOLID)

Originally launched in February 2022 by DeFi Pioneer Andre Cronje and re-launched on 31st December 2022 by a small group of industry veterans, Solidly aims to become the most capital-efficient DEX in the DeFi landscape by taking the essence of Uniswap and Curve, wrapping into a clever 3,3-inspired incentive layer.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Solidly (SOLID) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Solidly-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Solidly (SOLID) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Solidly (SOLID) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Solidly-rahakkeelle.

Tarkista Solidly-rahakkeen hintaennuste nyt!

SOLID paikallisiin valuuttoihin

Solidly (SOLID) -rahakkeen tokenomiikka

Solidly (SOLID) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SOLID-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Solidly (SOLID)”

Paljonko Solidly (SOLID) on arvoltaan tänään?
SOLID-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.02591048 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SOLID-USD-parin nykyinen hinta?
SOLID -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.02591048. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Solidly-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SOLID markkina-arvo on $ 330.43K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SOLID-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SOLID-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 12.75M USD.
Mikä oli SOLID-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SOLID saavutti ATH-hinnaksi 7.38 USD.
Mikä oli SOLID-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SOLID-rahakkeen ATL-hinta oli 0.02484492 USD.
Mikä on SOLID-rahakkeen treidausvolyymi?
SOLID-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SOLID tänä vuonna korkeammalle?
SOLID saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SOLID-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:06:57 (UTC+8)

Solidly (SOLID) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.