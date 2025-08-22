Lisätietoja SHFL-rahakkeesta

Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
Reaaliaikainen Shuffle (SHFL) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:15:29 (UTC+8)

Shuffle (SHFL) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.265601
$ 0.265601$ 0.265601
24 h:n matalin
$ 0.277762
$ 0.277762$ 0.277762
24 h:n korkein

$ 0.265601
$ 0.265601$ 0.265601

$ 0.277762
$ 0.277762$ 0.277762

$ 0.787524
$ 0.787524$ 0.787524

$ 0.141225
$ 0.141225$ 0.141225

-0.03%

+0.69%

-0.96%

-0.96%

Shuffle (SHFL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.272596. Viimeisen 24 tunnin aikana SHFL on vaihdellut alimmillaan $ 0.265601 ja korkeimmillaan $ 0.277762 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SHFL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.787524, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.141225.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SHFL on muuttunut -0.03% viimeisen tunnin aikana, +0.69% 24 tunnin aikana ja -0.96% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Shuffle (SHFL) -rahakkeen markkinatiedot

$ 87.70M
$ 87.70M$ 87.70M

--
----

$ 258.58M
$ 258.58M$ 258.58M

321.66M
321.66M 321.66M

948,423,765.844615
948,423,765.844615 948,423,765.844615

Shuffle-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 87.70M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SHFL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 321.66M ja sen kokonaistarjonta on 948423765.844615. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 258.58M.

Shuffle (SHFL) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Shuffle – USD -hinta muuttui $ +0.00185569.
Viimeisten 30 päivän aikana Shuffle – USD -hinnan muutos oli $ +0.0016283522.
Viimeisten 60 päivän aikana Shuffle – USD -hinnan muutos oli $ +0.0408657931.
Viimeisten 90 päivän aikana Shuffle – USD -hinnan muutos oli $ +0.05915114509717844.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00185569+0.69%
30 päivää$ +0.0016283522+0.60%
60 päivää$ +0.0408657931+14.99%
90 päivää$ +0.05915114509717844+27.71%

Mikä on Shuffle (SHFL)

The SHFL token is the native utility token of Shuffle.com, a comprehensive crypto casino platform. Designed to enhance user engagement and platform growth, SHFL serves multiple functions within the Shuffle ecosystem. Key utilities include: Wager Asset: From day one, SHFL allows users to participate in a wide range of games on Shuffle.com, including original games, slots, and sports betting, providing a direct utility as a betting medium. Buyback and Burn: To support token value and reduce supply, Shuffle allocates 15% of revenue to regularly buy back SHFL tokens from the open market and burn them, promoting economic stability and potential value appreciation. VIP Perks: SHFL holders enjoy early access to new platform features, enhanced VIP experiences, and bonuses, ensuring a premium user experience and incentivizing platform engagement and token retention. Airdrop Incentives: Through strategic airdrop campaigns, SHFL rewards early adopters and active users, facilitating a dynamic and engaging community around Shuffle's offerings.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Shuffle (SHFL) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Shuffle-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Shuffle (SHFL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Shuffle (SHFL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Shuffle-rahakkeelle.

Tarkista Shuffle-rahakkeen hintaennuste nyt!

SHFL paikallisiin valuuttoihin

Shuffle (SHFL) -rahakkeen tokenomiikka

Shuffle (SHFL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SHFL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Shuffle (SHFL)”

Paljonko Shuffle (SHFL) on arvoltaan tänään?
SHFL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.272596 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SHFL-USD-parin nykyinen hinta?
SHFL -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.272596. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Shuffle-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SHFL markkina-arvo on $ 87.70M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SHFL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SHFL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 321.66M USD.
Mikä oli SHFL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SHFL saavutti ATH-hinnaksi 0.787524 USD.
Mikä oli SHFL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SHFL-rahakkeen ATL-hinta oli 0.141225 USD.
Mikä on SHFL-rahakkeen treidausvolyymi?
SHFL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SHFL tänä vuonna korkeammalle?
SHFL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SHFL-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:15:29 (UTC+8)

Shuffle (SHFL) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

