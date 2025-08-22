Lisätietoja SHIFT-rahakkeesta

SHIFT-rahakkeen hintatiedot

SHIFT-rahakkeen virallinen verkkosivusto

SHIFT-rahakkeen tokenomiikka

SHIFT-rahakkeen hintaennuste

Shift AI-logo

Shift AI – hinta (SHIFT)

Ei listattu

1SHIFT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+2.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Shift AI (SHIFT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 22:26:24 (UTC+8)

Shift AI (SHIFT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0084991
$ 0.0084991$ 0.0084991

$ 0
$ 0$ 0

+8.23%

+2.01%

-4.48%

-4.48%

Shift AI (SHIFT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana SHIFT on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SHIFT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.0084991, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SHIFT on muuttunut +8.23% viimeisen tunnin aikana, +2.01% 24 tunnin aikana ja -4.48% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Shift AI (SHIFT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 32.40K
$ 32.40K$ 32.40K

--
----

$ 32.40K
$ 32.40K$ 32.40K

999.72M
999.72M 999.72M

999,718,436.026135
999,718,436.026135 999,718,436.026135

Shift AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 32.40K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SHIFT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.72M ja sen kokonaistarjonta on 999718436.026135. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 32.40K.

Shift AI (SHIFT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Shift AI – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Shift AI – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Shift AI – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Shift AI – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+2.01%
30 päivää$ 0-14.00%
60 päivää$ 0+8.49%
90 päivää$ 0--

Mikä on Shift AI (SHIFT)

Shift AI: Redefining Portfolio Management We are building an advanced, open-source AI agent that connects directly to your Solana wallet, redefining portfolio management and blockchain interactions. Experience effortless multichain trading, bridging, and asset tracking—all through an intuitive chat interface. Core Idea This AI agent is your personal assistant, enabling seamless portfolio management, multi-chain trading, and asset tracking—all through an intuitive chat interface. By combining real-time insights, automation, and open-source accessibility, we empower users to redefine blockchain interactions. Key Features Portfolio Management with AI: Connect your Solana wallet, execute trades, track holdings, and analyze performance with simple commands. Detailed Portfolio Insights and Updates: Access performance metrics, historical trends, and allocation analysis for every coin you hold. Multi-Chain Trading and Integration: Trade across multiple blockchains by bridging assets with Wormhole technology. Simplified Bridging: Automate bridging of assets from other blockchains to Solana, for seamless multi-chain interactions.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Shift AI (SHIFT) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Shift AI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Shift AI (SHIFT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Shift AI (SHIFT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Shift AI-rahakkeelle.

Tarkista Shift AI-rahakkeen hintaennuste nyt!

SHIFT paikallisiin valuuttoihin

Shift AI (SHIFT) -rahakkeen tokenomiikka

Shift AI (SHIFT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SHIFT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Shift AI (SHIFT)”

Paljonko Shift AI (SHIFT) on arvoltaan tänään?
SHIFT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SHIFT-USD-parin nykyinen hinta?
SHIFT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Shift AI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SHIFT markkina-arvo on $ 32.40K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SHIFT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SHIFT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.72M USD.
Mikä oli SHIFT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SHIFT saavutti ATH-hinnaksi 0.0084991 USD.
Mikä oli SHIFT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SHIFT-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on SHIFT-rahakkeen treidausvolyymi?
SHIFT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SHIFT tänä vuonna korkeammalle?
SHIFT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SHIFT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Shift AI (SHIFT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

