Shadow Token (SHDW) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.101145. Viimeisen 24 tunnin aikana SHDW on vaihdellut alimmillaan $ 0.100929 ja korkeimmillaan $ 0.106389 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SHDW-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.82, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01275871.
Lyhyen aikavälin tuloksissa SHDW on muuttunut -0.40% viimeisen tunnin aikana, -4.73% 24 tunnin aikana ja -15.34% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Shadow Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 16.35M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SHDW-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 161.72M ja sen kokonaistarjonta on 169057206.264172. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 17.09M.
Tämän päivän aikana Shadow Token – USD -hinta muuttui $ -0.0050255765030036.
Viimeisten 30 päivän aikana Shadow Token – USD -hinnan muutos oli $ -0.0161771211.
Viimeisten 60 päivän aikana Shadow Token – USD -hinnan muutos oli $ +0.0336995113.
Viimeisten 90 päivän aikana Shadow Token – USD -hinnan muutos oli $ -0.02070076222775936.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ -0.0050255765030036
|-4.73%
|30 päivää
|$ -0.0161771211
|-15.99%
|60 päivää
|$ +0.0336995113
|+33.32%
|90 päivää
|$ -0.02070076222775936
|-16.98%
$SHDW is the utility token that powers the Shadow dePIN ecosystem providing decentralized storage, compute, and network orchestration to its users. Users utilize $SHDW to pay for decentralized data storage, compute, and other utilities. Compute, storage, and bandwidth are brought to the Shadow network by Shadow Operators who stake SHDW to secure their nodes and earn revenue based on their contributions to the network. Powering the Shadow ecosystem is DAGGER: a scalable and bandwidth-efficient L1/L2 hybrid powered by a custom consensus mechanism designed to orchestrate distributed systems, manage large amounts of data stored across decentralized networks, and more. DAGGER networks can be deployed as public permissionless Layer2 networks across any Layer1 protocol or be deployed as privately Layer1 protocols for private use. DAGGER's implicit voting design reduces communication overhead, resulting in faster data retrieval and cost reduction for users compared to other decentralized systems. Experience the future of decentralized data storage with Shadow Drive, the cornerstone product of the Shadow Ecosystem. Designed to seamlessly integrate with applications and systems on the Solana blockchain and beyond, Shadow Drive prioritizes data security and integrity through its hierarchical model. With robust auditing and repair procedures, it ensures system resilience, making it the ideal choice for Web3 builders creating hosting services, CDNs, social media apps, and more. Join us in the Shadows!
Kuinka paljon Shadow Token (SHDW) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Shadow Token (SHDW) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Shadow Token-rahakkeelle.
Tarkista Shadow Token-rahakkeen hintaennuste nyt!
Shadow Token (SHDW) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SHDW-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
