Shade Protocol-logo

Shade Protocol – hinta (SHD)

Ei listattu

1SHD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.574698
$0.574698$0.574698
+7.80%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Shade Protocol (SHD) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:28:15 (UTC+8)

Shade Protocol (SHD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.531727
$ 0.531727$ 0.531727
24 h:n matalin
$ 0.59137
$ 0.59137$ 0.59137
24 h:n korkein

$ 0.531727
$ 0.531727$ 0.531727

$ 0.59137
$ 0.59137$ 0.59137

$ 95.66
$ 95.66$ 95.66

$ 0
$ 0$ 0

-0.48%

+7.81%

+5.49%

+5.49%

Shade Protocol (SHD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.574698. Viimeisen 24 tunnin aikana SHD on vaihdellut alimmillaan $ 0.531727 ja korkeimmillaan $ 0.59137 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SHD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 95.66, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SHD on muuttunut -0.48% viimeisen tunnin aikana, +7.81% 24 tunnin aikana ja +5.49% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Shade Protocol (SHD) -rahakkeen markkinatiedot

$ 2.86M
$ 2.86M$ 2.86M

--
----

$ 5.75M
$ 5.75M$ 5.75M

4.98M
4.98M 4.98M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Shade Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.86M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SHD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 4.98M ja sen kokonaistarjonta on 10000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 5.75M.

Shade Protocol (SHD) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Shade Protocol – USD -hinta muuttui $ +0.04164855.
Viimeisten 30 päivän aikana Shade Protocol – USD -hinnan muutos oli $ -0.0911504935.
Viimeisten 60 päivän aikana Shade Protocol – USD -hinnan muutos oli $ -0.0539841416.
Viimeisten 90 päivän aikana Shade Protocol – USD -hinnan muutos oli $ -0.4208594969864742.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.04164855+7.81%
30 päivää$ -0.0911504935-15.86%
60 päivää$ -0.0539841416-9.39%
90 päivää$ -0.4208594969864742-42.27%

Mikä on Shade Protocol (SHD)

Shade Protocol is an array of connected privacy-preserving DeFi applications built on Secret Network. Launching on Shade Protocol is Silk: an over-collateralized stablecoin native to Secret Network with transactional privacy by default.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Shade Protocol (SHD) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Shade Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Shade Protocol (SHD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Shade Protocol (SHD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Shade Protocol-rahakkeelle.

Tarkista Shade Protocol-rahakkeen hintaennuste nyt!

SHD paikallisiin valuuttoihin

Shade Protocol (SHD) -rahakkeen tokenomiikka

Shade Protocol (SHD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SHD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Shade Protocol (SHD)”

Paljonko Shade Protocol (SHD) on arvoltaan tänään?
SHD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.574698 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SHD-USD-parin nykyinen hinta?
SHD -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.574698. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Shade Protocol-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SHD markkina-arvo on $ 2.86M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SHD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SHD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 4.98M USD.
Mikä oli SHD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SHD saavutti ATH-hinnaksi 95.66 USD.
Mikä oli SHD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SHD-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on SHD-rahakkeen treidausvolyymi?
SHD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SHD tänä vuonna korkeammalle?
SHD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SHD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:28:15 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

