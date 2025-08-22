Lisätietoja SALT-rahakkeesta

SALT-rahakkeen hintatiedot

SALT-rahakkeen virallinen verkkosivusto

SALT-rahakkeen tokenomiikka

SALT-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

SALT-logo

SALT – hinta (SALT)

Ei listattu

1SALT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.01413225
$0.01413225$0.01413225
+7.10%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen SALT (SALT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:43:32 (UTC+8)

SALT (SALT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.01287924
$ 0.01287924$ 0.01287924
24 h:n matalin
$ 0.01444051
$ 0.01444051$ 0.01444051
24 h:n korkein

$ 0.01287924
$ 0.01287924$ 0.01287924

$ 0.01444051
$ 0.01444051$ 0.01444051

$ 17.22
$ 17.22$ 17.22

$ 0.00126801
$ 0.00126801$ 0.00126801

+0.23%

+7.18%

-13.28%

-13.28%

SALT (SALT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.01413225. Viimeisen 24 tunnin aikana SALT on vaihdellut alimmillaan $ 0.01287924 ja korkeimmillaan $ 0.01444051 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SALT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 17.22, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00126801.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SALT on muuttunut +0.23% viimeisen tunnin aikana, +7.18% 24 tunnin aikana ja -13.28% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

SALT (SALT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.24M
$ 1.24M$ 1.24M

--
----

$ 1.70M
$ 1.70M$ 1.70M

87.48M
87.48M 87.48M

120,000,000.0
120,000,000.0 120,000,000.0

SALT-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.24M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SALT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 87.48M ja sen kokonaistarjonta on 120000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.70M.

SALT (SALT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana SALT – USD -hinta muuttui $ +0.00094614.
Viimeisten 30 päivän aikana SALT – USD -hinnan muutos oli $ -0.0009475673.
Viimeisten 60 päivän aikana SALT – USD -hinnan muutos oli $ -0.0016818154.
Viimeisten 90 päivän aikana SALT – USD -hinnan muutos oli $ +0.001460716641267897.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00094614+7.18%
30 päivää$ -0.0009475673-6.70%
60 päivää$ -0.0016818154-11.90%
90 päivää$ +0.001460716641267897+11.53%

Mikä on SALT (SALT)

The SALT platform is meant to facilitate getting a loan, where the company holds your cryptocoins as collateral while you don't pay back the loan.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

SALT (SALT) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

SALT-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon SALT (SALT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko SALT (SALT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita SALT-rahakkeelle.

Tarkista SALT-rahakkeen hintaennuste nyt!

SALT paikallisiin valuuttoihin

SALT (SALT) -rahakkeen tokenomiikka

SALT (SALT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SALT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”SALT (SALT)”

Paljonko SALT (SALT) on arvoltaan tänään?
SALT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.01413225 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SALT-USD-parin nykyinen hinta?
SALT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.01413225. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on SALT-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SALT markkina-arvo on $ 1.24M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SALT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SALT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 87.48M USD.
Mikä oli SALT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SALT saavutti ATH-hinnaksi 17.22 USD.
Mikä oli SALT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SALT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00126801 USD.
Mikä on SALT-rahakkeen treidausvolyymi?
SALT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SALT tänä vuonna korkeammalle?
SALT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SALT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:43:32 (UTC+8)

SALT (SALT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.