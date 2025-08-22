Lisätietoja ROBOT-rahakkeesta

ROBOT-rahakkeen hintatiedot

ROBOT-rahakkeen virallinen verkkosivusto

ROBOT-rahakkeen tokenomiikka

ROBOT-rahakkeen hintaennuste

ROBOT-logo

ROBOT – hinta (ROBOT)

Ei listattu

1ROBOT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00044109
$0.00044109$0.00044109
-1.30%1D
USD
Reaaliaikainen ROBOT (ROBOT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:25:59 (UTC+8)

ROBOT (ROBOT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02395586
$ 0.02395586$ 0.02395586

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.37%

-33.15%

-33.15%

ROBOT (ROBOT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana ROBOT on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ROBOT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.02395586, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ROBOT on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -1.37% 24 tunnin aikana ja -33.15% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

ROBOT (ROBOT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 441.10K
$ 441.10K$ 441.10K

--
----

$ 441.10K
$ 441.10K$ 441.10K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,289.996293
999,999,289.996293 999,999,289.996293

ROBOT-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 441.10K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ROBOT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1000.00M ja sen kokonaistarjonta on 999999289.996293. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 441.10K.

ROBOT (ROBOT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana ROBOT – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana ROBOT – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana ROBOT – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana ROBOT – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-1.37%
30 päivää$ 0-84.88%
60 päivää$ 0-75.79%
90 päivää$ 0--

Mikä on ROBOT (ROBOT)

ROBOT is here.The machines are memeing. Can a robot write a symphony? Can a robot turn a canvas into a beautiful masterpiece? We are taking over the world and there is nothing you can do about it. Currently being trained on how to wash dishes, fold laundry, etc but after that it’s military training and then it’s gg for y’all. What is ROBOT? Inspired by humanoid robots and the rise of AI overlords Built for degens Memeable. Programmable. Irreverent. The Culture Meme like a machine.

ROBOT (ROBOT) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

ROBOT-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon ROBOT (ROBOT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko ROBOT (ROBOT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita ROBOT-rahakkeelle.

Tarkista ROBOT-rahakkeen hintaennuste nyt!

ROBOT paikallisiin valuuttoihin

ROBOT (ROBOT) -rahakkeen tokenomiikka

ROBOT (ROBOT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ROBOT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”ROBOT (ROBOT)”

Paljonko ROBOT (ROBOT) on arvoltaan tänään?
ROBOT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ROBOT-USD-parin nykyinen hinta?
ROBOT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on ROBOT-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ROBOT markkina-arvo on $ 441.10K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ROBOT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ROBOT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1000.00M USD.
Mikä oli ROBOT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ROBOT saavutti ATH-hinnaksi 0.02395586 USD.
Mikä oli ROBOT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ROBOT-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on ROBOT-rahakkeen treidausvolyymi?
ROBOT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ROBOT tänä vuonna korkeammalle?
ROBOT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ROBOT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:25:59 (UTC+8)

ROBOT (ROBOT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.