Roaring Kitty-logo

Roaring Kitty – hinta (ROAR)

Ei listattu

1ROAR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00585705
$0.00585705$0.00585705
-1.40%1D
mexc
Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Roaring Kitty (ROAR) -hintakaavio
Roaring Kitty (ROAR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00564198
$ 0.00564198$ 0.00564198
24 h:n matalin
$ 0.00595663
$ 0.00595663$ 0.00595663
24 h:n korkein

$ 0.00564198
$ 0.00564198$ 0.00564198

$ 0.00595663
$ 0.00595663$ 0.00595663

$ 0.01512515
$ 0.01512515$ 0.01512515

$ 0
$ 0$ 0

-0.07%

-1.49%

-4.73%

-4.73%

Roaring Kitty (ROAR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.0058572. Viimeisen 24 tunnin aikana ROAR on vaihdellut alimmillaan $ 0.00564198 ja korkeimmillaan $ 0.00595663 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ROAR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01512515, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ROAR on muuttunut -0.07% viimeisen tunnin aikana, -1.49% 24 tunnin aikana ja -4.73% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Roaring Kitty (ROAR) -rahakkeen markkinatiedot

$ 5.86M
$ 5.86M$ 5.86M

--
----

$ 5.86M
$ 5.86M$ 5.86M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Roaring Kitty-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 5.86M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ROAR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 5.86M.

Roaring Kitty (ROAR) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Roaring Kitty – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Roaring Kitty – USD -hinnan muutos oli $ +0.0002125964.
Viimeisten 60 päivän aikana Roaring Kitty – USD -hinnan muutos oli $ +0.0040197471.
Viimeisten 90 päivän aikana Roaring Kitty – USD -hinnan muutos oli $ +0.001663018961625697.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-1.49%
30 päivää$ +0.0002125964+3.63%
60 päivää$ +0.0040197471+68.63%
90 päivää$ +0.001663018961625697+39.65%

Mikä on Roaring Kitty (ROAR)

MEME COIN: $ROAR is the OG token. Est. Sept '22. Inspired by The Roaring Kitty Who Inspired other to fight against wall street through Game Stop. We Are 100% community-owned. LP burnt. Contract Renounced Ready to Moon like $GME & $AMC?

Roaring Kitty (ROAR) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Roaring Kitty-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Roaring Kitty (ROAR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Roaring Kitty (ROAR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Roaring Kitty-rahakkeelle.

Tarkista Roaring Kitty-rahakkeen hintaennuste nyt!

ROAR paikallisiin valuuttoihin

Roaring Kitty (ROAR) -rahakkeen tokenomiikka

Roaring Kitty (ROAR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ROAR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Roaring Kitty (ROAR)”

Paljonko Roaring Kitty (ROAR) on arvoltaan tänään?
ROAR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0058572 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ROAR-USD-parin nykyinen hinta?
ROAR -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0058572. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Roaring Kitty-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ROAR markkina-arvo on $ 5.86M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ROAR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ROAR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B USD.
Mikä oli ROAR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ROAR saavutti ATH-hinnaksi 0.01512515 USD.
Mikä oli ROAR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ROAR-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on ROAR-rahakkeen treidausvolyymi?
ROAR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ROAR tänä vuonna korkeammalle?
ROAR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ROAR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
