Ei listattu

1LQDX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00151825
$0.00151825$0.00151825
-0.40%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen Reddex (LQDX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:19:00 (UTC+8)

Reddex (LQDX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00138355
$ 0.00138355
24 h:n matalin
$ 0.00152825
$ 0.00152825
24 h:n korkein

$ 0.00138355
$ 0.00138355

$ 0.00152825
$ 0.00152825

$ 0.184119
$ 0.184119

$ 0.00031833
$ 0.00031833

+0.60%

-0.49%

+6.50%

+6.50%

Reddex (LQDX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00151825. Viimeisen 24 tunnin aikana LQDX on vaihdellut alimmillaan $ 0.00138355 ja korkeimmillaan $ 0.00152825 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LQDX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.184119, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00031833.

Lyhyen aikavälin tuloksissa LQDX on muuttunut +0.60% viimeisen tunnin aikana, -0.49% 24 tunnin aikana ja +6.50% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Reddex (LQDX) -rahakkeen markkinatiedot

$ 183.70K
$ 183.70K

--
----

$ 607.32K
$ 607.32K

120.99M
120.99M

400,000,000.0
400,000,000.0

Reddex-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 183.70K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. LQDX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 120.99M ja sen kokonaistarjonta on 400000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 607.32K.

Reddex (LQDX) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Reddex – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Reddex – USD -hinnan muutos oli $ -0.0004817726.
Viimeisten 60 päivän aikana Reddex – USD -hinnan muutos oli $ -0.0002733249.
Viimeisten 90 päivän aikana Reddex – USD -hinnan muutos oli $ -0.000322537333530708.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.49%
30 päivää$ -0.0004817726-31.73%
60 päivää$ -0.0002733249-18.00%
90 päivää$ -0.000322537333530708-17.52%

Mikä on Reddex (LQDX)

Decentralied Exchange allows cross chain and multi chain transactions to allow users to become liquidity providers, swap and bridge tokens.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Reddex (LQDX) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Reddex-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Reddex (LQDX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Reddex (LQDX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Reddex-rahakkeelle.

Tarkista Reddex-rahakkeen hintaennuste nyt!

LQDX paikallisiin valuuttoihin

Reddex (LQDX) -rahakkeen tokenomiikka

Reddex (LQDX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää LQDX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Reddex (LQDX)”

Paljonko Reddex (LQDX) on arvoltaan tänään?
LQDX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00151825 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on LQDX-USD-parin nykyinen hinta?
LQDX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00151825. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Reddex-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen LQDX markkina-arvo on $ 183.70K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on LQDX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
LQDX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 120.99M USD.
Mikä oli LQDX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
LQDX saavutti ATH-hinnaksi 0.184119 USD.
Mikä oli LQDX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
LQDX-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00031833 USD.
Mikä on LQDX-rahakkeen treidausvolyymi?
LQDX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko LQDX tänä vuonna korkeammalle?
LQDX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso LQDX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

