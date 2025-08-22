Lisätietoja RDD-rahakkeesta

RDD-rahakkeen hintatiedot

RDD-rahakkeen valkoinen paperi

RDD-rahakkeen virallinen verkkosivusto

RDD-rahakkeen tokenomiikka

RDD-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

ReddCoin-logo

ReddCoin – hinta (RDD)

Ei listattu

1RDD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+6.10%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen ReddCoin (RDD) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:40:37 (UTC+8)

ReddCoin (RDD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0305647
$ 0.0305647$ 0.0305647

$ 0
$ 0$ 0

-0.43%

+6.13%

+17.86%

+17.86%

ReddCoin (RDD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana RDD on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. RDD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.0305647, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa RDD on muuttunut -0.43% viimeisen tunnin aikana, +6.13% 24 tunnin aikana ja +17.86% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

ReddCoin (RDD) -rahakkeen markkinatiedot

$ 2.64M
$ 2.64M$ 2.64M

--
----

$ 2.64M
$ 2.64M$ 2.64M

33.56B
33.56B 33.56B

33,561,640,256.5338
33,561,640,256.5338 33,561,640,256.5338

ReddCoin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.64M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. RDD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 33.56B ja sen kokonaistarjonta on 33561640256.5338. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.64M.

ReddCoin (RDD) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana ReddCoin – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana ReddCoin – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana ReddCoin – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana ReddCoin – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+6.13%
30 päivää$ 0+81.67%
60 päivää$ 0+61.15%
90 päivää$ 0--

Mikä on ReddCoin (RDD)

Launched in 2014 as a fork of Litecoin, Reddcoin (RDD) is a decentralized cryptocurrency used to tip or send payments for social content. The Reddcoin API supports social platforms such as Reddit, Twitter, and Twitch. Accounts created on the Reddcoin wallet can be linked to Twitter, Twitch, and Reddit accounts. Upon downloading the ReddID browser extension, users can “like” content by entering the username and sending a micropayment. RDD is mined by the ReddID wallet through Proof-of-Stake-Velocity (PoSV), which incentivizes both ownership (stake) and activity (velocity).

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

ReddCoin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon ReddCoin (RDD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko ReddCoin (RDD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita ReddCoin-rahakkeelle.

Tarkista ReddCoin-rahakkeen hintaennuste nyt!

RDD paikallisiin valuuttoihin

ReddCoin (RDD) -rahakkeen tokenomiikka

ReddCoin (RDD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää RDD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”ReddCoin (RDD)”

Paljonko ReddCoin (RDD) on arvoltaan tänään?
RDD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on RDD-USD-parin nykyinen hinta?
RDD -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on ReddCoin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen RDD markkina-arvo on $ 2.64M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on RDD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
RDD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 33.56B USD.
Mikä oli RDD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
RDD saavutti ATH-hinnaksi 0.0305647 USD.
Mikä oli RDD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
RDD-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on RDD-rahakkeen treidausvolyymi?
RDD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko RDD tänä vuonna korkeammalle?
RDD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso RDD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:40:37 (UTC+8)

ReddCoin (RDD) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.