Rainbow Token-logo

Rainbow Token – hinta (RBW)

Ei listattu

1RBW - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0015303
$0.0015303$0.0015303
+1.20%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Rainbow Token (RBW) -hintakaavio
Rainbow Token (RBW) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00149649
$ 0.00149649$ 0.00149649
24 h:n matalin
$ 0.00154158
$ 0.00154158$ 0.00154158
24 h:n korkein

$ 0.00149649
$ 0.00149649$ 0.00149649

$ 0.00154158
$ 0.00154158$ 0.00154158

$ 3.12
$ 3.12$ 3.12

$ 0
$ 0$ 0

-0.60%

+1.32%

-6.11%

-6.11%

Rainbow Token (RBW) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.0015303. Viimeisen 24 tunnin aikana RBW on vaihdellut alimmillaan $ 0.00149649 ja korkeimmillaan $ 0.00154158 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. RBW-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 3.12, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa RBW on muuttunut -0.60% viimeisen tunnin aikana, +1.32% 24 tunnin aikana ja -6.11% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Rainbow Token (RBW) -rahakkeen markkinatiedot

$ 383.92K
$ 383.92K$ 383.92K

--
----

$ 1.53M
$ 1.53M$ 1.53M

250.88M
250.88M 250.88M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Rainbow Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 383.92K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. RBW-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 250.88M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.53M.

Rainbow Token (RBW) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Rainbow Token – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Rainbow Token – USD -hinnan muutos oli $ +0.0003024544.
Viimeisten 60 päivän aikana Rainbow Token – USD -hinnan muutos oli $ +0.0014146443.
Viimeisten 90 päivän aikana Rainbow Token – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+1.32%
30 päivää$ +0.0003024544+19.76%
60 päivää$ +0.0014146443+92.44%
90 päivää$ 0--

Mikä on Rainbow Token (RBW)

Rainbow Token (RBW) is the token for the Crypto Unicorns game back when the game resided on Polygon. With the token migration from Polygon to XAI on May 2024, this token is to be sunset in favor of a new token, Crypto Unicorns ($CU) on Arbitrum and XAI.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Rainbow Token (RBW) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Rainbow Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Rainbow Token (RBW) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Rainbow Token (RBW) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Rainbow Token-rahakkeelle.

Tarkista Rainbow Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

RBW paikallisiin valuuttoihin

Rainbow Token (RBW) -rahakkeen tokenomiikka

Rainbow Token (RBW) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää RBW-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Rainbow Token (RBW)”

Paljonko Rainbow Token (RBW) on arvoltaan tänään?
RBW-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0015303 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on RBW-USD-parin nykyinen hinta?
RBW -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0015303. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Rainbow Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen RBW markkina-arvo on $ 383.92K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on RBW-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
RBW-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 250.88M USD.
Mikä oli RBW-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
RBW saavutti ATH-hinnaksi 3.12 USD.
Mikä oli RBW-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
RBW-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on RBW-rahakkeen treidausvolyymi?
RBW-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko RBW tänä vuonna korkeammalle?
RBW saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso RBW-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
