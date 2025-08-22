Quick Intel – hinta (QKNTL)
Quick Intel (QKNTL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00955925. Viimeisen 24 tunnin aikana QKNTL on vaihdellut alimmillaan $ 0.00925972 ja korkeimmillaan $ 0.00955518 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. QKNTL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.149149, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa QKNTL on muuttunut +0.81% viimeisen tunnin aikana, +2.05% 24 tunnin aikana ja -9.56% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Quick Intel-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 764.01K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. QKNTL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 79.96M ja sen kokonaistarjonta on 80000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 764.41K.
Tämän päivän aikana Quick Intel – USD -hinta muuttui $ +0.00019219.
Viimeisten 30 päivän aikana Quick Intel – USD -hinnan muutos oli $ -0.0002255036.
Viimeisten 60 päivän aikana Quick Intel – USD -hinnan muutos oli $ +0.0034172005.
Viimeisten 90 päivän aikana Quick Intel – USD -hinnan muutos oli $ -0.000639746254051566.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ +0.00019219
|+2.05%
|30 päivää
|$ -0.0002255036
|-2.35%
|60 päivää
|$ +0.0034172005
|+35.75%
|90 päivää
|$ -0.000639746254051566
|-6.27%
What is the project about? QUICKI is a suite of safety and security multi-chain tools, with first of its kind scam detection mechanisms for Blockchain, keeping Web3 safer! While other scanners do similar scans, the date is not in real-time. QUICKI scans the asset in real-time at the time of scan to provide an accurate result without stale data. With investors using QUICKI to scan projects before they invest, they get a wholeistic view of that token like taxes, honeypot check, locked liquidity, hidden owner, hidden malicious functions, hidden contract modifiers, and more. Quicki also has a Dashboard that is a one-stop shop for new and existing tokens across chains, directly integrated with the Quicki Scan to quickly spot scams and avoid them. What makes your project unique? QUICKI has created the first of its kind tool that scans down to the contract and alerts on malicious code. History of your project. Launched on February 11th, 2023, and have done over 5 thousand scans on tokens. What’s next for your project? QUICKI’s future plans include expanding to support more chains and become the defacto in safety and security in web3. What can your token be used for? The token can be used to unlock tier levels on the platform that unlocks additional features.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut.
Kuinka paljon Quick Intel (QKNTL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Quick Intel (QKNTL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Quick Intel-rahakkeelle.
Tarkista Quick Intel-rahakkeen hintaennuste nyt!
Quick Intel (QKNTL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää QKNTL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
