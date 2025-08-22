Quadrant Protocol – hinta (EQUAD)
Quadrant Protocol (EQUAD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00494126. Viimeisen 24 tunnin aikana EQUAD on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. EQUAD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.059844, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa EQUAD on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -14.30% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Quadrant Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.68M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. EQUAD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 543.18M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.94M.
Tämän päivän aikana Quadrant Protocol – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Quadrant Protocol – USD -hinnan muutos oli $ +0.0003795544.
Viimeisten 60 päivän aikana Quadrant Protocol – USD -hinnan muutos oli $ +0.0028474692.
Viimeisten 90 päivän aikana Quadrant Protocol – USD -hinnan muutos oli $ +0.0017300292575544277.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|--
|30 päivää
|$ +0.0003795544
|+7.68%
|60 päivää
|$ +0.0028474692
|+57.63%
|90 päivää
|$ +0.0017300292575544277
|+53.87%
Quadrant is a blockchain-based protocol that enables the access, creation, and distribution of data products and services with authenticity and provenance at its core. Quadrant aims to provide a blueprint for mapping disparate data sources. It will support proof of data authenticity and provenance via data stamping, the creation of “Constellations” (data smart contracts) for disparate data sources, and fair remuneration and incentive sharing. Data Consumers can trust the authenticity of the data they purchase, “Nurseries” (Data Producers) are compensated fairly every time their data is used, and “Pioneers” (Data Vendors) have the incentive to create innovative Constellations. This new transparent ecosystem ensures that companies get the authentic data they need. Where Quadrant has major potential for impact is the ability it provides “Elons” (the brightest data minds) to find linkages between different constellations and, in turn, create mega Constellations that can be used by Data Consumers to solve real-world problems. This is where Quadrant differentiates itself from its competitors. Quadrant is designed to work with both centralised and decentralised services. The architecture consists of the core Quadrant blockchain, clients (Data Producer, Data Consumer and Anchor), and Guardian Nodes. Quadrant will operate on a Proof of Authority consensus mechanism so that it can handle more transactions, operate at a lower gas price, achieve faster transactions, and restrict malicious nodes from entering data into the network. An external Proof of Work chain will be used as an anchor for security purposes. For the time being, the Ethereum blockchain will be used for anchoring but it can be replaced by any public chain in the future if needed. Quadrant will utilise two different currencies for its network: eQuad and QUAD. QUAD, a utility token, is designed to be used solely on the network. It will be used to stamp data, support simple and complex access structures, simple and complex subscription payments, and for staking by Elons. eQuad is an ERC-20-compliant token that will be sold during the Token Generation Event (TGE). It may be converted into QUAD via a gateway when the Quadrant mainnet is launched.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.