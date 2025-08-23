Lisätietoja PUPPET-rahakkeesta

Reaaliaikainen Pump Fun Puppet (PUPPET) -hintakaavio
Pump Fun Puppet (PUPPET) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+0.49%

+0.49%

Pump Fun Puppet (PUPPET) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana PUPPET on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PUPPET-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PUPPET on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja +0.49% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Pump Fun Puppet (PUPPET) -rahakkeen markkinatiedot

$ 20.89K
$ 20.89K$ 20.89K

--
----

$ 20.89K
$ 20.89K$ 20.89K

999.72M
999.72M 999.72M

999,718,854.751656
999,718,854.751656 999,718,854.751656

Pump Fun Puppet-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 20.89K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. PUPPET-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.72M ja sen kokonaistarjonta on 999718854.751656. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 20.89K.

Pump Fun Puppet (PUPPET) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Pump Fun Puppet – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Pump Fun Puppet – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Pump Fun Puppet – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Pump Fun Puppet – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0+4.25%
60 päivää$ 0+66.13%
90 päivää$ 0--

Mikä on Pump Fun Puppet (PUPPET)

The era of puppet meme coins has arrived, signaling the end of the dominance of frog and dog tokens. Now, it’s all about puppets, and leading this revolution is Pump Fun Puppet—the first and only official puppet of PumpFun. Puppets are the new meme meta, and Pump Fun Puppet is setting the standard. With an engaging personality and a growing fanbase, he’s not just a meme but a movement. Tune in to his livestreams, where you can chat with Pump Fun Puppet directly and be part of the next big wave in crypto culture. Don’t miss out on the fun—puppets are taking over!

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Pump Fun Puppet (PUPPET) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Pump Fun Puppet-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Pump Fun Puppet (PUPPET) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Pump Fun Puppet (PUPPET) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Pump Fun Puppet-rahakkeelle.

Tarkista Pump Fun Puppet-rahakkeen hintaennuste nyt!

PUPPET paikallisiin valuuttoihin

Pump Fun Puppet (PUPPET) -rahakkeen tokenomiikka

Pump Fun Puppet (PUPPET) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PUPPET-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Pump Fun Puppet (PUPPET)”

Paljonko Pump Fun Puppet (PUPPET) on arvoltaan tänään?
PUPPET-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PUPPET-USD-parin nykyinen hinta?
PUPPET -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Pump Fun Puppet-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PUPPET markkina-arvo on $ 20.89K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PUPPET-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PUPPET-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.72M USD.
Mikä oli PUPPET-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PUPPET saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli PUPPET-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PUPPET-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on PUPPET-rahakkeen treidausvolyymi?
PUPPET-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko PUPPET tänä vuonna korkeammalle?
PUPPET saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PUPPET-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.