Ei listattu

1PLU - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.531796
$0.531796$0.531796
-3.00%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Pluton (PLU) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:20:12 (UTC+8)

Pluton (PLU) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.520512
$ 0.520512$ 0.520512
24 h:n matalin
$ 0.559066
$ 0.559066$ 0.559066
24 h:n korkein

$ 0.520512
$ 0.520512$ 0.520512

$ 0.559066
$ 0.559066$ 0.559066

$ 32.76
$ 32.76$ 32.76

$ 0.308461
$ 0.308461$ 0.308461

-1.32%

-1.55%

-8.33%

-8.33%

Pluton (PLU) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.531784. Viimeisen 24 tunnin aikana PLU on vaihdellut alimmillaan $ 0.520512 ja korkeimmillaan $ 0.559066 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PLU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 32.76, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.308461.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PLU on muuttunut -1.32% viimeisen tunnin aikana, -1.55% 24 tunnin aikana ja -8.33% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Pluton (PLU) -rahakkeen markkinatiedot

$ 5.85M
$ 5.85M$ 5.85M

--
----

$ 7.44M
$ 7.44M$ 7.44M

11.00M
11.00M 11.00M

14,000,000.0
14,000,000.0 14,000,000.0

Pluton-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 5.85M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. PLU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 11.00M ja sen kokonaistarjonta on 14000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 7.44M.

Pluton (PLU) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Pluton – USD -hinta muuttui $ -0.0083730364533311.
Viimeisten 30 päivän aikana Pluton – USD -hinnan muutos oli $ -0.0898954262.
Viimeisten 60 päivän aikana Pluton – USD -hinnan muutos oli $ -0.0071820619.
Viimeisten 90 päivän aikana Pluton – USD -hinnan muutos oli $ -0.2447410529827712.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0083730364533311-1.55%
30 päivää$ -0.0898954262-16.90%
60 päivää$ -0.0071820619-1.35%
90 päivää$ -0.2447410529827712-31.51%

Mikä on Pluton (PLU)

Plutons are digital tokens issued to users on the Ethereum blockchain, these are native to the Plutus app. To provide an analogy, these tokens are similar to cash back or frequent flier miles. As a user, you will automatically be rewarded with a 3%* rebate in Plutons for every Bitcoin deposit you make towards a purchase. Plutons can be used within the Plutus app in the same way as Bitcoins. This means that you can use Plutons to charge your contactless balance just as you would with BTC, with the added benefit of zero fees and instant conversions.

Pluton (PLU) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Pluton-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Pluton (PLU) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Pluton (PLU) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Pluton-rahakkeelle.

Tarkista Pluton-rahakkeen hintaennuste nyt!

PLU paikallisiin valuuttoihin

Pluton (PLU) -rahakkeen tokenomiikka

Pluton (PLU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PLU-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Pluton (PLU)”

Paljonko Pluton (PLU) on arvoltaan tänään?
PLU-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.531784 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PLU-USD-parin nykyinen hinta?
PLU -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.531784. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Pluton-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PLU markkina-arvo on $ 5.85M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PLU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PLU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 11.00M USD.
Mikä oli PLU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PLU saavutti ATH-hinnaksi 32.76 USD.
Mikä oli PLU-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PLU-rahakkeen ATL-hinta oli 0.308461 USD.
Mikä on PLU-rahakkeen treidausvolyymi?
PLU-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko PLU tänä vuonna korkeammalle?
PLU saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PLU-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

