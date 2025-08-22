Lisätietoja PIP-rahakkeesta

PIP-rahakkeen hintatiedot

PIP-rahakkeen virallinen verkkosivusto

PIP-rahakkeen tokenomiikka

PIP-rahakkeen hintaennuste

PiP-logo

PiP – hinta (PIP)

Ei listattu

1PIP - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$12.32
$12.32$12.32
+2.40%1D
Reaaliaikainen PiP (PIP) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:06:40 (UTC+8)

PiP (PIP) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 11.44
$ 11.44$ 11.44
24 h:n matalin
$ 12.39
$ 12.39$ 12.39
24 h:n korkein

$ 11.44
$ 11.44$ 11.44

$ 12.39
$ 12.39$ 12.39

$ 81.08
$ 81.08$ 81.08

$ 2.83
$ 2.83$ 2.83

-0.08%

+2.48%

-20.98%

-20.98%

PiP (PIP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $12.32. Viimeisen 24 tunnin aikana PIP on vaihdellut alimmillaan $ 11.44 ja korkeimmillaan $ 12.39 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PIP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 81.08, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 2.83.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PIP on muuttunut -0.08% viimeisen tunnin aikana, +2.48% 24 tunnin aikana ja -20.98% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

PiP (PIP) -rahakkeen markkinatiedot

$ 9.68M
$ 9.68M$ 9.68M

--
----

$ 9.68M
$ 9.68M$ 9.68M

786.09K
786.09K 786.09K

786,093.68
786,093.68 786,093.68

PiP-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 9.68M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. PIP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 786.09K ja sen kokonaistarjonta on 786093.68. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 9.68M.

PiP (PIP) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana PiP – USD -hinta muuttui $ +0.297942.
Viimeisten 30 päivän aikana PiP – USD -hinnan muutos oli $ -0.3631061280.
Viimeisten 60 päivän aikana PiP – USD -hinnan muutos oli $ -4.1728221920.
Viimeisten 90 päivän aikana PiP – USD -hinnan muutos oli $ -5.686977881011217.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.297942+2.48%
30 päivää$ -0.3631061280-2.94%
60 päivää$ -4.1728221920-33.87%
90 päivää$ -5.686977881011217-31.58%

Mikä on PiP (PIP)

PiP is the liquid mascot of the HyperLiquid ecosystem. Although PiP is smol, it knows that even the tiniest PiP can create waves of change, bringing liquid vibes with a splash of playfulness. PiP, who speaks fluent Pipanese, is all about spreading joy and friendliness. Whether diving into PiP's stream of consciousness or making a splash in the crypto community, PiP embodies the essence of being hyperliquid with freshness and originality. Join PiP’s journey and let’s ride the waves together💧

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

PiP (PIP) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

PiP-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon PiP (PIP) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko PiP (PIP) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita PiP-rahakkeelle.

Tarkista PiP-rahakkeen hintaennuste nyt!

PIP paikallisiin valuuttoihin

PiP (PIP) -rahakkeen tokenomiikka

PiP (PIP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PIP-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”PiP (PIP)”

Paljonko PiP (PIP) on arvoltaan tänään?
PIP-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 12.32 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PIP-USD-parin nykyinen hinta?
PIP -USD-parin nykyinen hinta on $ 12.32. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on PiP-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PIP markkina-arvo on $ 9.68M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PIP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PIP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 786.09K USD.
Mikä oli PIP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PIP saavutti ATH-hinnaksi 81.08 USD.
Mikä oli PIP-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PIP-rahakkeen ATL-hinta oli 2.83 USD.
Mikä on PIP-rahakkeen treidausvolyymi?
PIP-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko PIP tänä vuonna korkeammalle?
PIP saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PIP-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:06:40 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

