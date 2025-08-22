Pinto – hinta (PINTO)
Pinto (PINTO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.938041. Viimeisen 24 tunnin aikana PINTO on vaihdellut alimmillaan $ 0.932134 ja korkeimmillaan $ 0.941757 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PINTO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.023, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.343824.
Lyhyen aikavälin tuloksissa PINTO on muuttunut -0.11% viimeisen tunnin aikana, -0.07% 24 tunnin aikana ja -6.71% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Pinto-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 10.28M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. PINTO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.96M ja sen kokonaistarjonta on 10962428.923271. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 10.28M.
Tämän päivän aikana Pinto – USD -hinta muuttui $ -0.0006594676438321.
Viimeisten 30 päivän aikana Pinto – USD -hinnan muutos oli $ -0.0578248808.
Viimeisten 60 päivän aikana Pinto – USD -hinnan muutos oli $ +0.2311040355.
Viimeisten 90 päivän aikana Pinto – USD -hinnan muutos oli $ +0.1628201011584866.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ -0.0006594676438321
|-0.07%
|30 päivää
|$ -0.0578248808
|-6.16%
|60 päivää
|$ +0.2311040355
|+24.64%
|90 päivää
|$ +0.1628201011584866
|+21.00%
Pinto is low volatility money built on Base. The term stablecoin gives people the wrong idea. Whereas sufficiently collateralized stablecoins are in fact stable coins, they are not money. Money has endogenous value. Money is volatile in nature. Our goal is to create money with endogenous value because of its censorship resistance, capital efficiency, and low volatility. Pinto is not intended to create perfect stability. The stablecoin trilemma clearly states that censorship resistance and capital efficiency (i.e., low carrying costs) come at the cost of ideal price stability. However, there is certainly some sufficiently low level of volatility below which a censorship-resistant money with competitive carrying costs would compete with centralized stablecoins. Stablecoin out. Low volatility money in.
