Lisätietoja PAPPLE-rahakkeesta

PAPPLE-rahakkeen hintatiedot

PAPPLE-rahakkeen valkoinen paperi

PAPPLE-rahakkeen virallinen verkkosivusto

PAPPLE-rahakkeen tokenomiikka

PAPPLE-rahakkeen hintaennuste

Pineapple-logo

Pineapple – hinta (PAPPLE)

Ei listattu

1PAPPLE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00896795
-1.30%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen Pineapple (PAPPLE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:19:13 (UTC+8)

Pineapple (PAPPLE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00858748
24 h:n matalin
$ 0.0095387
24 h:n korkein

$ 0.00858748
$ 0.0095387
$ 0.02351456
$ 0.00219532
-0.80%

-1.25%

-19.17%

-19.17%

Pineapple (PAPPLE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00897031. Viimeisen 24 tunnin aikana PAPPLE on vaihdellut alimmillaan $ 0.00858748 ja korkeimmillaan $ 0.0095387 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PAPPLE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.02351456, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00219532.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PAPPLE on muuttunut -0.80% viimeisen tunnin aikana, -1.25% 24 tunnin aikana ja -19.17% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Pineapple (PAPPLE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 6.94M
--
$ 8.97M
773.63M
1,000,000,000.0
Pineapple-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 6.94M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. PAPPLE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 773.63M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 8.97M.

Pineapple (PAPPLE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Pineapple – USD -hinta muuttui $ -0.000113702038935886.
Viimeisten 30 päivän aikana Pineapple – USD -hinnan muutos oli $ -0.0051295345.
Viimeisten 60 päivän aikana Pineapple – USD -hinnan muutos oli $ +0.0069011393.
Viimeisten 90 päivän aikana Pineapple – USD -hinnan muutos oli $ +0.005850364105652916.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000113702038935886-1.25%
30 päivää$ -0.0051295345-57.18%
60 päivää$ +0.0069011393+76.93%
90 päivää$ +0.005850364105652916+187.51%

Mikä on Pineapple (PAPPLE)

Welcome to Pineapple - a sophisticated solution for navigating the world of decentralized finance (DeFi). We’ve simplified the complexities of crypto trading into a seamless and intuitive experience. No clunky interfaces or unnecessary hurdles—just a refined platform designed to make DeFi accessible to everyone. By integrating social engagement and advanced AI technology, Pineapple provides a comprehensive trading hub suited for both experienced professionals and newcomers. Join us as we redefine what’s possible in the realm of decentralized finance.

Pineapple (PAPPLE) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Pineapple-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Pineapple (PAPPLE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Pineapple (PAPPLE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Pineapple-rahakkeelle.

Tarkista Pineapple-rahakkeen hintaennuste nyt!

PAPPLE paikallisiin valuuttoihin

Pineapple (PAPPLE) -rahakkeen tokenomiikka

Pineapple (PAPPLE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PAPPLE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Pineapple (PAPPLE)”

Paljonko Pineapple (PAPPLE) on arvoltaan tänään?
PAPPLE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00897031 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PAPPLE-USD-parin nykyinen hinta?
PAPPLE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00897031. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Pineapple-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PAPPLE markkina-arvo on $ 6.94M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PAPPLE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PAPPLE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 773.63M USD.
Mikä oli PAPPLE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PAPPLE saavutti ATH-hinnaksi 0.02351456 USD.
Mikä oli PAPPLE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PAPPLE-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00219532 USD.
Mikä on PAPPLE-rahakkeen treidausvolyymi?
PAPPLE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko PAPPLE tänä vuonna korkeammalle?
PAPPLE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PAPPLE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Pineapple (PAPPLE) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

