Pegaxy-logo

Pegaxy – hinta (PGX)

Ei listattu

1PGX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00175856
$0.00175856$0.00175856
0.00%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Pegaxy (PGX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:35:24 (UTC+8)

Pegaxy (PGX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.051
$ 1.051$ 1.051

$ 0.0010692
$ 0.0010692$ 0.0010692

--

--

-0.84%

-0.84%

Pegaxy (PGX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00175856. Viimeisen 24 tunnin aikana PGX on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PGX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.051, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0010692.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PGX on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -0.84% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Pegaxy (PGX) -rahakkeen markkinatiedot

$ 774.63K
$ 774.63K$ 774.63K

--
----

$ 1.76M
$ 1.76M$ 1.76M

440.49M
440.49M 440.49M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pegaxy-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 774.63K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. PGX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 440.49M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.76M.

Pegaxy (PGX) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Pegaxy – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Pegaxy – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000220154.
Viimeisten 60 päivän aikana Pegaxy – USD -hinnan muutos oli $ +0.0002947239.
Viimeisten 90 päivän aikana Pegaxy – USD -hinnan muutos oli $ -0.00001455702012163.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ -0.0000220154-1.25%
60 päivää$ +0.0002947239+16.76%
90 päivää$ -0.00001455702012163-0.82%

Mikä on Pegaxy (PGX)

Pegaxy is a true play-to-earn mech styled horse racing game, built on the Polygon chain. Pegaxy has two native tokens within its economy, the governance token being Pegaxy Stones (PGX) and Vigorus (VIS) being the utility token of the platform. Players compete for top 3 placement against 11 other racers. Each race has randomised elemental variables which include wind, water, fire, speed and more. Using strategic upgrades, food and skill, players must place in the top 3 to earn the platforms utility token, VIS (Vigorus). Players can race, rent, breed, trade and earn all within the single platform.

Pegaxy (PGX) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Pegaxy-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Pegaxy (PGX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Pegaxy (PGX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Pegaxy-rahakkeelle.

Tarkista Pegaxy-rahakkeen hintaennuste nyt!

PGX paikallisiin valuuttoihin

Pegaxy (PGX) -rahakkeen tokenomiikka

Pegaxy (PGX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PGX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Pegaxy (PGX)”

Paljonko Pegaxy (PGX) on arvoltaan tänään?
PGX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00175856 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PGX-USD-parin nykyinen hinta?
PGX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00175856. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Pegaxy-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PGX markkina-arvo on $ 774.63K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PGX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PGX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 440.49M USD.
Mikä oli PGX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PGX saavutti ATH-hinnaksi 1.051 USD.
Mikä oli PGX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PGX-rahakkeen ATL-hinta oli 0.0010692 USD.
Mikä on PGX-rahakkeen treidausvolyymi?
PGX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko PGX tänä vuonna korkeammalle?
PGX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PGX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
