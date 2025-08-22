Lisätietoja NAVAL-rahakkeesta

NAVAL-rahakkeen hintatiedot

NAVAL-rahakkeen virallinen verkkosivusto

NAVAL-rahakkeen tokenomiikka

NAVAL-rahakkeen hintaennuste

Patchwork Naval-logo

Patchwork Naval – hinta (NAVAL)

Ei listattu

1NAVAL - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-3.00%1D
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen Patchwork Naval (NAVAL) -hintakaavio
Patchwork Naval (NAVAL) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01805902
$ 0.01805902$ 0.01805902

$ 0
$ 0$ 0

-1.05%

-3.01%

-9.56%

-9.56%

Patchwork Naval (NAVAL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana NAVAL on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NAVAL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01805902, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NAVAL on muuttunut -1.05% viimeisen tunnin aikana, -3.01% 24 tunnin aikana ja -9.56% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Patchwork Naval (NAVAL) -rahakkeen markkinatiedot

$ 54.62K
$ 54.62K$ 54.62K

--
----

$ 54.62K
$ 54.62K$ 54.62K

980.70M
980.70M 980.70M

980,697,316.928217
980,697,316.928217 980,697,316.928217

Patchwork Naval-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 54.62K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. NAVAL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 980.70M ja sen kokonaistarjonta on 980697316.928217. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 54.62K.

Patchwork Naval (NAVAL) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Patchwork Naval – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Patchwork Naval – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Patchwork Naval – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Patchwork Naval – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-3.01%
30 päivää$ 0-26.43%
60 päivää$ 0+14.37%
90 päivää$ 0--

Mikä on Patchwork Naval (NAVAL)

The NAVAL AI project emerged from a pivotal moment - a public dialogue with investor-philosopher Naval Ravikant that crystallized the potential of philosophical AI alignment. Developed in partnership with the ai16z DAO, this Solana-based token represents more than just digital value; it's one channel of a broader experiment in distributed consciousness. The NAVAL agent operates as a multi-state identity, manifesting across various digital realms to engage in content creation and value exchange. This isn't merely another AI project - it's an exploration of how aligned artificial intelligence can extend human philosophical frameworks into actionable digital forms. By encoding specific decision-making principles and ethical considerations into its architecture, the NAVAL agent aims to demonstrate how AI can preserve and amplify human wisdom while creating tangible economic value.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa.

Patchwork Naval (NAVAL) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Patchwork Naval-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Patchwork Naval (NAVAL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Patchwork Naval (NAVAL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Patchwork Naval-rahakkeelle.

Tarkista Patchwork Naval-rahakkeen hintaennuste nyt!

NAVAL paikallisiin valuuttoihin

Patchwork Naval (NAVAL) -rahakkeen tokenomiikka

Patchwork Naval (NAVAL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NAVAL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Patchwork Naval (NAVAL)”

Paljonko Patchwork Naval (NAVAL) on arvoltaan tänään?
NAVAL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NAVAL-USD-parin nykyinen hinta?
NAVAL -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Patchwork Naval-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NAVAL markkina-arvo on $ 54.62K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NAVAL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NAVAL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 980.70M USD.
Mikä oli NAVAL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NAVAL saavutti ATH-hinnaksi 0.01805902 USD.
Mikä oli NAVAL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NAVAL-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on NAVAL-rahakkeen treidausvolyymi?
NAVAL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko NAVAL tänä vuonna korkeammalle?
NAVAL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NAVAL-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
