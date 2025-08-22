Lisätietoja OONI-rahakkeesta

OONI-rahakkeen hintatiedot

OONI-rahakkeen virallinen verkkosivusto

OONI-rahakkeen tokenomiikka

OONI-rahakkeen hintaennuste

ooni-logo

ooni – hinta (OONI)

Ei listattu

1OONI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-7.20%1D
USD
Reaaliaikainen ooni (OONI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:32:19 (UTC+8)

ooni (OONI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-2.18%

-7.23%

-27.98%

-27.98%

ooni (OONI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana OONI on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. OONI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa OONI on muuttunut -2.18% viimeisen tunnin aikana, -7.23% 24 tunnin aikana ja -27.98% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

ooni (OONI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 25.26K
$ 25.26K$ 25.26K

--
----

$ 25.79K
$ 25.79K$ 25.79K

979.17M
979.17M 979.17M

999,700,308.794881
999,700,308.794881 999,700,308.794881

ooni-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 25.26K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. OONI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 979.17M ja sen kokonaistarjonta on 999700308.794881. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 25.79K.

ooni (OONI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana ooni – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana ooni – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana ooni – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana ooni – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-7.23%
30 päivää$ 0-29.50%
60 päivää$ 0-22.31%
90 päivää$ 0--

Mikä on ooni (OONI)

ooni is a community-driven meme token launched on the Solana blockchain, aimed at capturing and sharing internet culture through creative, humor-driven content. The project centers around creating and curating memes related to real-life events and crypto culture, blending storytelling and satire to engage users. Future plans include community participation through NFTs and digital collectibles, rewarding early supporters and fostering deeper interaction within the OONI ecosystem.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa.

ooni (OONI) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

ooni-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon ooni (OONI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko ooni (OONI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita ooni-rahakkeelle.

Tarkista ooni-rahakkeen hintaennuste nyt!

OONI paikallisiin valuuttoihin

ooni (OONI) -rahakkeen tokenomiikka

ooni (OONI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää OONI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”ooni (OONI)”

Paljonko ooni (OONI) on arvoltaan tänään?
OONI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on OONI-USD-parin nykyinen hinta?
OONI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on ooni-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen OONI markkina-arvo on $ 25.26K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on OONI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
OONI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 979.17M USD.
Mikä oli OONI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
OONI saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli OONI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
OONI-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on OONI-rahakkeen treidausvolyymi?
OONI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko OONI tänä vuonna korkeammalle?
OONI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso OONI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:32:19 (UTC+8)

ooni (OONI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.