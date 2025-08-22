Lisätietoja ODE-rahakkeesta

ODEM-logo

ODEM – hinta (ODE)

Ei listattu

1ODE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00011426
$0.00011426$0.00011426
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen ODEM (ODE) -hintakaavio
2025-08-22 22:15:35 (UTC+8)

ODEM (ODE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.550241
$ 0.550241$ 0.550241

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-0.04%

-0.04%

ODEM (ODE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana ODE on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ODE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.550241, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ODE on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -0.04% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

ODEM (ODE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 25.36K
$ 25.36K$ 25.36K

--
----

$ 45.36K
$ 45.36K$ 45.36K

221.95M
221.95M 221.95M

396,969,697.0
396,969,697.0 396,969,697.0

ODEM-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 25.36K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ODE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 221.95M ja sen kokonaistarjonta on 396969697.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 45.36K.

ODEM (ODE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana ODEM – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana ODEM – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana ODEM – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana ODEM – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0-1.27%
60 päivää$ 0-0.83%
90 päivää$ 0--

Mikä on ODEM (ODE)

ODEM, or On-Demand Education Marketplace, is a blockchain-based distributed network that allows university students to seamlessly interact with their professors and academic partners. Through the creation of nuanced digital channels, ODEM makes it possible for users to come together to raise the quality of accessible education at a reasonable cost. Additionally, the ODEM platform allows qualified and trusted individuals from across the global education scene to create customized curriculum that can help students gain practical knowledge about the market at large and allow them to gain hands-on experience within various industrial sectors. Not only that, ODEM provides students with more choices for housing, transportation, and other necessities, thereby allowing international as well as local students to take ownership of their educations. ODEM connects students with various educational hubs via a smart contract-based payment platform. As a result, academic scholars can interact directly with one another and participate in the exchange of education and learning, without the involvement of intermediaries. This service allows users to access custom-designed courses and educational programs that can help them find a curriculum that meets their particular needs. Unlike the educational model used by online service providers such as Coursera and Khan Academy, where all teacher-student interaction is maintained virtually, ODEM creates customized in-person educational programs that prepare students for real-world jobs and businesses. According to the official whitepaper, the majority of ODEM’s current offerings are onsite educational experiences. Richard Maaghul is the CEO of this venture. He has been in the startup domain for over two decades and has been involved with a number of emerging/disruptive technologies in the past. In addition to co-founding ODEM.IO, Rich has been involved with Chevron Corporation as an executive. William Bayrd II is the COO of this project. According to his LinkedIn profile, Bill is the founder of three companies, including big-name establishments such as Excelorators Inc. Bill possesses a D.Pharma from the University of Tennessee Health Science Center. Michael Zargham is the Chief Backend Engineer for ODEM. He holds a Ph.D in Systems Engineering with a specialization in decentralized systems. Also worth mentioning is the fact that Michael possesses more than a decade’s worth of experience in domains such as digital systems and disruptive technology. To invest in this company, we will have to buy its ODEM tokens. They are ERC20 Ethereum-based tokens which can be used on the educational platform to trade for educational services. You will be able to buy the ODEM tokens during the Initial Coin Offering (ICO) as the pre-sale was already finished in December 2017. The sale will begin on February 17 and it will last until March 19. We will be able to use ETH to buy the tokens and you can store them in any Ethereum wallet. The tokens will be distributed as soon as the sale is finished.

ODEM-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon ODEM (ODE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko ODEM (ODE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita ODEM-rahakkeelle.

Tarkista ODEM-rahakkeen hintaennuste nyt!

ODE paikallisiin valuuttoihin

ODEM (ODE) -rahakkeen tokenomiikka

ODEM (ODE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ODE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”ODEM (ODE)”

Paljonko ODEM (ODE) on arvoltaan tänään?
ODE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ODE-USD-parin nykyinen hinta?
ODE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on ODEM-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ODE markkina-arvo on $ 25.36K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ODE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ODE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 221.95M USD.
Mikä oli ODE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ODE saavutti ATH-hinnaksi 0.550241 USD.
Mikä oli ODE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ODE-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on ODE-rahakkeen treidausvolyymi?
ODE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ODE tänä vuonna korkeammalle?
ODE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ODE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22 22:15:35 (UTC+8)

