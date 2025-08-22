Lisätietoja OBSR-rahakkeesta

OBSR-rahakkeen hintatiedot

OBSR-rahakkeen virallinen verkkosivusto

OBSR-rahakkeen tokenomiikka

OBSR-rahakkeen hintaennuste

Observer – hinta (OBSR)

Ei listattu

1OBSR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00150602
$0.00150602
-0.10%1D
mexc
Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Observer (OBSR) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:03:22 (UTC+8)

Observer (OBSR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00148848
$ 0.00148848$ 0.00148848
24 h:n matalin
$ 0.00151734
$ 0.00151734$ 0.00151734
24 h:n korkein

$ 0.00148848
$ 0.00148848$ 0.00148848

$ 0.00151734
$ 0.00151734$ 0.00151734

$ 0.06177
$ 0.06177$ 0.06177

$ 0
$ 0$ 0

-0.30%

-0.19%

-5.97%

-5.97%

Observer (OBSR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00150464. Viimeisen 24 tunnin aikana OBSR on vaihdellut alimmillaan $ 0.00148848 ja korkeimmillaan $ 0.00151734 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. OBSR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.06177, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa OBSR on muuttunut -0.30% viimeisen tunnin aikana, -0.19% 24 tunnin aikana ja -5.97% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Observer (OBSR) -rahakkeen markkinatiedot

$ 9.35M
$ 9.35M$ 9.35M

--
----

$ 21.08M
$ 21.08M$ 21.08M

6.21B
6.21B 6.21B

14,000,000,000.0
14,000,000,000.0 14,000,000,000.0

Observer-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 9.35M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. OBSR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 6.21B ja sen kokonaistarjonta on 14000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 21.08M.

Observer (OBSR) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Observer – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Observer – USD -hinnan muutos oli $ -0.0001831693.
Viimeisten 60 päivän aikana Observer – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000521001.
Viimeisten 90 päivän aikana Observer – USD -hinnan muutos oli $ -0.0004177530352989488.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.19%
30 päivää$ -0.0001831693-12.17%
60 päivää$ +0.0000521001+3.46%
90 päivää$ -0.0004177530352989488-21.73%

Mikä on Observer (OBSR)

The OBSERVER is an innovative platform where individuals and private firms trade daily weather data. Anyone in the world can trade weather data that is collected by smartphones, mini weather stations, or automobiles, and receive OBSERVER coins as compensation. The quality of the collected data is verified through big data analysis technology, and the details are recorded in the blockchain. This allows the OBSERVER to create high-resolution weather data that has never been available before.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Observer (OBSR) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Observer-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Observer (OBSR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Observer (OBSR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Observer-rahakkeelle.

Tarkista Observer-rahakkeen hintaennuste nyt!

OBSR paikallisiin valuuttoihin

Observer (OBSR) -rahakkeen tokenomiikka

Observer (OBSR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää OBSR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Observer (OBSR)”

Paljonko Observer (OBSR) on arvoltaan tänään?
OBSR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00150464 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on OBSR-USD-parin nykyinen hinta?
OBSR -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00150464. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Observer-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen OBSR markkina-arvo on $ 9.35M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on OBSR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
OBSR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 6.21B USD.
Mikä oli OBSR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
OBSR saavutti ATH-hinnaksi 0.06177 USD.
Mikä oli OBSR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
OBSR-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on OBSR-rahakkeen treidausvolyymi?
OBSR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko OBSR tänä vuonna korkeammalle?
OBSR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso OBSR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:03:22 (UTC+8)

Observer (OBSR) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.