Lisätietoja NBLU-rahakkeesta

NBLU-rahakkeen hintatiedot

NBLU-rahakkeen valkoinen paperi

NBLU-rahakkeen virallinen verkkosivusto

NBLU-rahakkeen tokenomiikka

NBLU-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Nuritopia-logo

Nuritopia – hinta (NBLU)

Ei listattu

1NBLU - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00152159
$0.00152159$0.00152159
-0.80%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Nuritopia (NBLU) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:16:01 (UTC+8)

Nuritopia (NBLU) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00150811
$ 0.00150811$ 0.00150811
24 h:n matalin
$ 0.00153788
$ 0.00153788$ 0.00153788
24 h:n korkein

$ 0.00150811
$ 0.00150811$ 0.00150811

$ 0.00153788
$ 0.00153788$ 0.00153788

$ 0.01740432
$ 0.01740432$ 0.01740432

$ 0.00150811
$ 0.00150811$ 0.00150811

-0.04%

-0.79%

-5.24%

-5.24%

Nuritopia (NBLU) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00152219. Viimeisen 24 tunnin aikana NBLU on vaihdellut alimmillaan $ 0.00150811 ja korkeimmillaan $ 0.00153788 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NBLU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01740432, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00150811.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NBLU on muuttunut -0.04% viimeisen tunnin aikana, -0.79% 24 tunnin aikana ja -5.24% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Nuritopia (NBLU) -rahakkeen markkinatiedot

$ 2.94M
$ 2.94M$ 2.94M

--
----

$ 7.61M
$ 7.61M$ 7.61M

1.93B
1.93B 1.93B

5,000,000,000.0
5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Nuritopia-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.94M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. NBLU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.93B ja sen kokonaistarjonta on 5000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 7.61M.

Nuritopia (NBLU) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Nuritopia – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Nuritopia – USD -hinnan muutos oli $ -0.0003489944.
Viimeisten 60 päivän aikana Nuritopia – USD -hinnan muutos oli $ -0.0001559645.
Viimeisten 90 päivän aikana Nuritopia – USD -hinnan muutos oli $ -0.0005003922723781094.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.79%
30 päivää$ -0.0003489944-22.92%
60 päivää$ -0.0001559645-10.24%
90 päivää$ -0.0005003922723781094-24.74%

Mikä on Nuritopia (NBLU)

NURITOPIA is a boundless universe that brings people with similar hobbies and common interests together under its service “FRIENDS & HANGOUTS”. We are developing a platform that fuses the virtual and the real to facilitate the process of authentically forging social connections and offers an opportunity to be rewarded by participating in both real-life and fantastical activities. In NURITOPIA, users will interact through avatars, create and trade own unique contents, all while having fun in the NURITOPIA metaverse. Additional services will be included to shape out an ecosystem with unique characteristics.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Nuritopia-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Nuritopia (NBLU) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Nuritopia (NBLU) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Nuritopia-rahakkeelle.

Tarkista Nuritopia-rahakkeen hintaennuste nyt!

NBLU paikallisiin valuuttoihin

Nuritopia (NBLU) -rahakkeen tokenomiikka

Nuritopia (NBLU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NBLU-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Nuritopia (NBLU)”

Paljonko Nuritopia (NBLU) on arvoltaan tänään?
NBLU-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00152219 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NBLU-USD-parin nykyinen hinta?
NBLU -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00152219. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Nuritopia-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NBLU markkina-arvo on $ 2.94M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NBLU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NBLU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.93B USD.
Mikä oli NBLU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NBLU saavutti ATH-hinnaksi 0.01740432 USD.
Mikä oli NBLU-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NBLU-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00150811 USD.
Mikä on NBLU-rahakkeen treidausvolyymi?
NBLU-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko NBLU tänä vuonna korkeammalle?
NBLU saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NBLU-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:16:01 (UTC+8)

Nuritopia (NBLU) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.