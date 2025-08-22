Lisätietoja NULL-rahakkeesta

NULL-rahakkeen hintatiedot

NULL-rahakkeen valkoinen paperi

NULL-rahakkeen virallinen verkkosivusto

NULL-rahakkeen tokenomiikka

NULL-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

NullTrace-logo

NullTrace – hinta (NULL)

Ei listattu

1NULL - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00038513
$0.00038513$0.00038513
-5.90%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen NullTrace (NULL) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:52:20 (UTC+8)

NullTrace (NULL) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.73%

-5.99%

-10.13%

-10.13%

NullTrace (NULL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana NULL on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NULL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NULL on muuttunut +0.73% viimeisen tunnin aikana, -5.99% 24 tunnin aikana ja -10.13% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

NullTrace (NULL) -rahakkeen markkinatiedot

$ 385.11K
$ 385.11K$ 385.11K

--
----

$ 385.11K
$ 385.11K$ 385.11K

999.93M
999.93M 999.93M

999,931,152.821179
999,931,152.821179 999,931,152.821179

NullTrace-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 385.11K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. NULL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.93M ja sen kokonaistarjonta on 999931152.821179. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 385.11K.

NullTrace (NULL) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana NullTrace – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana NullTrace – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana NullTrace – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana NullTrace – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-5.99%
30 päivää$ 0+23.85%
60 päivää$ 0+64.05%
90 päivää$ 0--

Mikä on NullTrace (NULL)

NullTrace is a Web and Telegram-based privacy bridge and SPL token mixer, untraceable cross-chain transactions as well as on-chain mixing. The platform prioritizes your privacy while rewarding $NULL holders with revenue share from bridge/mixer fees Referral Rewards: Invite others and receive 50% of their bridge fees 💰 $NULL holders receive revenue share which is generated by fees taken on bridges and mixes.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

NullTrace-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon NullTrace (NULL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko NullTrace (NULL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita NullTrace-rahakkeelle.

Tarkista NullTrace-rahakkeen hintaennuste nyt!

NULL paikallisiin valuuttoihin

NullTrace (NULL) -rahakkeen tokenomiikka

NullTrace (NULL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NULL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”NullTrace (NULL)”

Paljonko NullTrace (NULL) on arvoltaan tänään?
NULL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NULL-USD-parin nykyinen hinta?
NULL -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on NullTrace-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NULL markkina-arvo on $ 385.11K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NULL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NULL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.93M USD.
Mikä oli NULL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NULL saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli NULL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NULL-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on NULL-rahakkeen treidausvolyymi?
NULL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko NULL tänä vuonna korkeammalle?
NULL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NULL-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:52:20 (UTC+8)

NullTrace (NULL) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.