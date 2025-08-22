Lisätietoja NOX-rahakkeesta

NOX – hinta (NOX)

1NOX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.180505
+0.60%1D
Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen NOX (NOX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:27:56 (UTC+8)

NOX (NOX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.177655
24 h:n matalin
$ 0.181828
24 h:n korkein

$ 0.177655
$ 0.181828
$ 1.56
$ 0.069632
-0.24%

+0.64%

-7.13%

-7.13%

NOX (NOX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.180504. Viimeisen 24 tunnin aikana NOX on vaihdellut alimmillaan $ 0.177655 ja korkeimmillaan $ 0.181828 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NOX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.56, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.069632.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NOX on muuttunut -0.24% viimeisen tunnin aikana, +0.64% 24 tunnin aikana ja -7.13% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

NOX (NOX) -rahakkeen markkinatiedot

$ 180.49K
--
$ 180.49K
999.92K
999,921.6368481319
NOX-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 180.49K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. NOX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.92K ja sen kokonaistarjonta on 999921.6368481319. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 180.49K.

NOX (NOX) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana NOX – USD -hinta muuttui $ +0.00115076.
Viimeisten 30 päivän aikana NOX – USD -hinnan muutos oli $ -0.0429080209.
Viimeisten 60 päivän aikana NOX – USD -hinnan muutos oli $ +0.1471772757.
Viimeisten 90 päivän aikana NOX – USD -hinnan muutos oli $ +0.01080049978895675.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00115076+0.64%
30 päivää$ -0.0429080209-23.77%
60 päivää$ +0.1471772757+81.54%
90 päivää$ +0.01080049978895675+6.36%

Mikä on NOX (NOX)

XRP-LEDGER FOUNDER DAVID SCHWARTZ DOG $NOX Here is the legendary story of Nox. Nox’s mother was rescued from a shelter in North California when she was pregnant, and soon afterward she gave birth to Nox and six other puppies. David couldn’t resist Nox, taking him in and giving him a warm, loving home. Nox is now ready to conquer the XRPL memes and become the top dawg! David Schwartz holds 1% of the Nox supply.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut.

NOX (NOX) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

NOX-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon NOX (NOX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko NOX (NOX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita NOX-rahakkeelle.

Tarkista NOX-rahakkeen hintaennuste nyt!

NOX paikallisiin valuuttoihin

NOX (NOX) -rahakkeen tokenomiikka

NOX (NOX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NOX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”NOX (NOX)”

Paljonko NOX (NOX) on arvoltaan tänään?
NOX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.180504 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NOX-USD-parin nykyinen hinta?
NOX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.180504. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on NOX-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NOX markkina-arvo on $ 180.49K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NOX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NOX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.92K USD.
Mikä oli NOX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NOX saavutti ATH-hinnaksi 1.56 USD.
Mikä oli NOX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NOX-rahakkeen ATL-hinta oli 0.069632 USD.
Mikä on NOX-rahakkeen treidausvolyymi?
NOX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko NOX tänä vuonna korkeammalle?
NOX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NOX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:27:56 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

