NORA-logo

NORA – hinta (NORA)

Ei listattu

1NORA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+1.20%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen NORA (NORA) -hintakaavio
NORA (NORA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01776197
$ 0.01776197$ 0.01776197

$ 0
$ 0$ 0

-1.06%

+1.27%

-20.43%

-20.43%

NORA (NORA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana NORA on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NORA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01776197, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NORA on muuttunut -1.06% viimeisen tunnin aikana, +1.27% 24 tunnin aikana ja -20.43% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

NORA (NORA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 25.56K
$ 25.56K$ 25.56K

--
----

$ 25.56K
$ 25.56K$ 25.56K

999.68M
999.68M 999.68M

999,682,542.164887
999,682,542.164887 999,682,542.164887

NORA-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 25.56K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. NORA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.68M ja sen kokonaistarjonta on 999682542.164887. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 25.56K.

NORA (NORA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana NORA – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana NORA – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana NORA – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana NORA – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+1.27%
30 päivää$ 0-42.43%
60 päivää$ 0-19.73%
90 päivää$ 0--

Mikä on NORA (NORA)

Nora is revolutionizing mental health support by merging advanced AI with blockchain technology. It introduces customizable, decentralized AI agents designed to scale mental wellness across individuals, therapists, and businesses. With features like personalized agents, therapist cloning, and corporate integrations, Nora provides an inclusive, scalable, and privacy-focused solution for global mental health challenges.

NORA-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon NORA (NORA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko NORA (NORA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita NORA-rahakkeelle.

Tarkista NORA-rahakkeen hintaennuste nyt!

NORA paikallisiin valuuttoihin

NORA (NORA) -rahakkeen tokenomiikka

NORA (NORA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NORA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”NORA (NORA)”

Paljonko NORA (NORA) on arvoltaan tänään?
NORA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NORA-USD-parin nykyinen hinta?
NORA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on NORA-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NORA markkina-arvo on $ 25.56K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NORA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NORA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.68M USD.
Mikä oli NORA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NORA saavutti ATH-hinnaksi 0.01776197 USD.
Mikä oli NORA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NORA-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on NORA-rahakkeen treidausvolyymi?
NORA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko NORA tänä vuonna korkeammalle?
NORA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NORA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
