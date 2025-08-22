Lisätietoja NINJA-rahakkeesta

Ninja Protocol-logo

Ninja Protocol – hinta (NINJA)

Ei listattu

1NINJA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00192057
$0.00192057
-2.40%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Ninja Protocol (NINJA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:28:23 (UTC+8)

Ninja Protocol (NINJA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0019212
$ 0.0019212
24 h:n matalin
$ 0.00198555
$ 0.00198555
24 h:n korkein

$ 0.0019212
$ 0.0019212

$ 0.00198555
$ 0.00198555

$ 2.88
$ 2.88

$ 0
$ 0

-0.96%

-2.45%

-6.79%

-6.79%

Ninja Protocol (NINJA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00192057. Viimeisen 24 tunnin aikana NINJA on vaihdellut alimmillaan $ 0.0019212 ja korkeimmillaan $ 0.00198555 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NINJA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.88, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NINJA on muuttunut -0.96% viimeisen tunnin aikana, -2.45% 24 tunnin aikana ja -6.79% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Ninja Protocol (NINJA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 38.42K
$ 38.42K

--
--

$ 38.42K
$ 38.42K

20.00M
20.00M

19,996,500.19
19,996,500.19

Ninja Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 38.42K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. NINJA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 20.00M ja sen kokonaistarjonta on 19996500.19. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 38.42K.

Ninja Protocol (NINJA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Ninja Protocol – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Ninja Protocol – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000558872.
Viimeisten 60 päivän aikana Ninja Protocol – USD -hinnan muutos oli $ -0.0001501198.
Viimeisten 90 päivän aikana Ninja Protocol – USD -hinnan muutos oli $ -0.0012407745436257295.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-2.45%
30 päivää$ +0.0000558872+2.91%
60 päivää$ -0.0001501198-7.81%
90 päivää$ -0.0012407745436257295-39.24%

Mikä on Ninja Protocol (NINJA)

Ninja Protocol is an ecosystem of products being developed on the Solana blockchain with a focus on gaming and NFTs. Current products in the works are Ninja-Web, an all-encompassing Solana Profile Page, Ninja-Vision - A State of the Art Solana Blockchain Explorer giving users much-improved functionality and capability, and most importantly, a Ninja ARPG game built on Unity that utilizes cryptocurrency and NFT technology.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Ninja Protocol (NINJA) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Ninja Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Ninja Protocol (NINJA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Ninja Protocol (NINJA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Ninja Protocol-rahakkeelle.

Tarkista Ninja Protocol-rahakkeen hintaennuste nyt!

NINJA paikallisiin valuuttoihin

Ninja Protocol (NINJA) -rahakkeen tokenomiikka

Ninja Protocol (NINJA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NINJA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Ninja Protocol (NINJA)”

Paljonko Ninja Protocol (NINJA) on arvoltaan tänään?
NINJA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00192057 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NINJA-USD-parin nykyinen hinta?
NINJA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00192057. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Ninja Protocol-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NINJA markkina-arvo on $ 38.42K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NINJA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NINJA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 20.00M USD.
Mikä oli NINJA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NINJA saavutti ATH-hinnaksi 2.88 USD.
Mikä oli NINJA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NINJA-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on NINJA-rahakkeen treidausvolyymi?
NINJA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko NINJA tänä vuonna korkeammalle?
NINJA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NINJA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
