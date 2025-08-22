Lisätietoja NFTY-rahakkeesta

NFTY-rahakkeen hintatiedot

NFTY-rahakkeen virallinen verkkosivusto

NFTY-rahakkeen tokenomiikka

NFTY-rahakkeen hintaennuste

NFTY-logo

NFTY – hinta (NFTY)

Ei listattu

1NFTY - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+0.40%1D
USD
Reaaliaikainen NFTY (NFTY) -hintakaavio
NFTY (NFTY) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.36861
$ 0.36861$ 0.36861

$ 0
$ 0$ 0

+0.29%

+0.47%

-8.89%

-8.89%

NFTY (NFTY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana NFTY on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NFTY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.36861, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NFTY on muuttunut +0.29% viimeisen tunnin aikana, +0.47% 24 tunnin aikana ja -8.89% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

NFTY (NFTY) -rahakkeen markkinatiedot

$ 42.64K
$ 42.64K$ 42.64K

--
----

$ 73.59K
$ 73.59K$ 73.59K

556.62M
556.62M 556.62M

960,557,226.9999999
960,557,226.9999999 960,557,226.9999999

NFTY-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 42.64K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. NFTY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 556.62M ja sen kokonaistarjonta on 960557226.9999999. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 73.59K.

NFTY (NFTY) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana NFTY – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana NFTY – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana NFTY – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana NFTY – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.47%
30 päivää$ 0+1.76%
60 päivää$ 0+16.86%
90 päivää$ 0--

Mikä on NFTY (NFTY)

NFTY is a cross-chain Web 3.0 authentication layer used for subscription services, loyalty incentives, and access management. NFTY authenticates via Web 3.0 public key signing rather than Web 2.0 usernames and passwords, with the $NFTY Token powering the NFTY authentication layer.

NFTY (NFTY) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

NFTY-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon NFTY (NFTY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko NFTY (NFTY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita NFTY-rahakkeelle.

Tarkista NFTY-rahakkeen hintaennuste nyt!

NFTY paikallisiin valuuttoihin

NFTY (NFTY) -rahakkeen tokenomiikka

NFTY (NFTY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NFTY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”NFTY (NFTY)”

Paljonko NFTY (NFTY) on arvoltaan tänään?
NFTY-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NFTY-USD-parin nykyinen hinta?
NFTY -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on NFTY-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NFTY markkina-arvo on $ 42.64K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NFTY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NFTY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 556.62M USD.
Mikä oli NFTY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NFTY saavutti ATH-hinnaksi 0.36861 USD.
Mikä oli NFTY-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NFTY-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on NFTY-rahakkeen treidausvolyymi?
NFTY-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko NFTY tänä vuonna korkeammalle?
NFTY saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NFTY-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
