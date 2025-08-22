Lisätietoja NEST-rahakkeesta

Nest Protocol – hinta (NEST)

1NEST - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00035412
$0.00035412$0.00035412
0.00%1D
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
Reaaliaikainen Nest Protocol (NEST) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:30:15 (UTC+8)

Nest Protocol (NEST) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.237647
$ 0.237647$ 0.237647

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-27.75%

-27.75%

Nest Protocol (NEST) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana NEST on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NEST-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.237647, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NEST on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -27.75% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Nest Protocol (NEST) -rahakkeen markkinatiedot

$ 2.10M
$ 2.10M$ 2.10M

--
----

$ 3.54M
$ 3.54M$ 3.54M

5.93B
5.93B 5.93B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Nest Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.10M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. NEST-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 5.93B ja sen kokonaistarjonta on 10000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.54M.

Nest Protocol (NEST) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Nest Protocol – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Nest Protocol – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Nest Protocol – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Nest Protocol – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0+10.01%
60 päivää$ 0+99.79%
90 päivää$ 0--

Mikä on Nest Protocol (NEST)

Nest protocol is a decentralized price fact Oracle protocol network based on Ethereum network.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Nest Protocol (NEST) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Nest Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Nest Protocol (NEST) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Nest Protocol (NEST) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Nest Protocol-rahakkeelle.

Tarkista Nest Protocol-rahakkeen hintaennuste nyt!

NEST paikallisiin valuuttoihin

Nest Protocol (NEST) -rahakkeen tokenomiikka

Nest Protocol (NEST) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NEST-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Nest Protocol (NEST)”

Paljonko Nest Protocol (NEST) on arvoltaan tänään?
NEST-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NEST-USD-parin nykyinen hinta?
NEST -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Nest Protocol-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NEST markkina-arvo on $ 2.10M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NEST-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NEST-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 5.93B USD.
Mikä oli NEST-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NEST saavutti ATH-hinnaksi 0.237647 USD.
Mikä oli NEST-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NEST-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on NEST-rahakkeen treidausvolyymi?
NEST-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko NEST tänä vuonna korkeammalle?
NEST saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NEST-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.