Lisätietoja MEUSD-rahakkeesta

MEUSD-rahakkeen hintatiedot

MEUSD-rahakkeen virallinen verkkosivusto

MEUSD-rahakkeen tokenomiikka

MEUSD-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Morpho eUSD-logo

Morpho eUSD – hinta (MEUSD)

Ei listattu

1MEUSD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1.024
$1.024$1.024
+0.20%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Morpho eUSD (MEUSD) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:13:07 (UTC+8)

Morpho eUSD (MEUSD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 1.021
$ 1.021$ 1.021
24 h:n matalin
$ 1.031
$ 1.031$ 1.031
24 h:n korkein

$ 1.021
$ 1.021$ 1.021

$ 1.031
$ 1.031$ 1.031

$ 1.057
$ 1.057$ 1.057

$ 0.991795
$ 0.991795$ 0.991795

+0.23%

+0.20%

+0.24%

+0.24%

Morpho eUSD (MEUSD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $1.024. Viimeisen 24 tunnin aikana MEUSD on vaihdellut alimmillaan $ 1.021 ja korkeimmillaan $ 1.031 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MEUSD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.057, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.991795.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MEUSD on muuttunut +0.23% viimeisen tunnin aikana, +0.20% 24 tunnin aikana ja +0.24% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Morpho eUSD (MEUSD) -rahakkeen markkinatiedot

$ 4.29M
$ 4.29M$ 4.29M

--
----

$ 4.29M
$ 4.29M$ 4.29M

4.19M
4.19M 4.19M

4,191,070.0
4,191,070.0 4,191,070.0

Morpho eUSD-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 4.29M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MEUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 4.19M ja sen kokonaistarjonta on 4191070.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.29M.

Morpho eUSD (MEUSD) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Morpho eUSD – USD -hinta muuttui $ +0.00204607.
Viimeisten 30 päivän aikana Morpho eUSD – USD -hinnan muutos oli $ +0.0060474368.
Viimeisten 60 päivän aikana Morpho eUSD – USD -hinnan muutos oli $ +0.0053376000.
Viimeisten 90 päivän aikana Morpho eUSD – USD -hinnan muutos oli $ +0.0073041711311616.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00204607+0.20%
30 päivää$ +0.0060474368+0.59%
60 päivää$ +0.0053376000+0.52%
90 päivää$ +0.0073041711311616+0.72%

Mikä on Morpho eUSD (MEUSD)

The Morpho eUSD vault supplies eUSD to various collateral markets with a focus on the Reserve Protocol ecosystem. Learn more about RE7 Labs curations in the forum. Re7 has been providing liquidity in DeFi since 2019 having deployed over $100m of assets. We bring practical experience to risk management from years of managing stablecoin and ETH yield strategies as well as further strategies like our Liquid Token fund. As DeFi-native managers, we have focused on enabling yield strategies, providing early liquidity to various DeFi protocols, and have worked with teams throughout the space on a close basis to grow DeFi liquidity while managing risk.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Morpho eUSD (MEUSD) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Morpho eUSD-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Morpho eUSD (MEUSD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Morpho eUSD (MEUSD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Morpho eUSD-rahakkeelle.

Tarkista Morpho eUSD-rahakkeen hintaennuste nyt!

MEUSD paikallisiin valuuttoihin

Morpho eUSD (MEUSD) -rahakkeen tokenomiikka

Morpho eUSD (MEUSD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MEUSD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Morpho eUSD (MEUSD)”

Paljonko Morpho eUSD (MEUSD) on arvoltaan tänään?
MEUSD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.024 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MEUSD-USD-parin nykyinen hinta?
MEUSD -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.024. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Morpho eUSD-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MEUSD markkina-arvo on $ 4.29M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MEUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MEUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 4.19M USD.
Mikä oli MEUSD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MEUSD saavutti ATH-hinnaksi 1.057 USD.
Mikä oli MEUSD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MEUSD-rahakkeen ATL-hinta oli 0.991795 USD.
Mikä on MEUSD-rahakkeen treidausvolyymi?
MEUSD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko MEUSD tänä vuonna korkeammalle?
MEUSD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MEUSD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:13:07 (UTC+8)

Morpho eUSD (MEUSD) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.