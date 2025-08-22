Morpheus Network – hinta (MNW)
Morpheus Network (MNW) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.110587. Viimeisen 24 tunnin aikana MNW on vaihdellut alimmillaan $ 0.105491 ja korkeimmillaan $ 0.111586 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MNW-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 5.46, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00992725.
Lyhyen aikavälin tuloksissa MNW on muuttunut -0.45% viimeisen tunnin aikana, +2.26% 24 tunnin aikana ja -10.72% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Morpheus Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 4.15M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MNW-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 37.52M ja sen kokonaistarjonta on 47897218.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 5.30M.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ +0.00244424
|+2.26%
|30 päivää
|$ +0.0010214478
|+0.92%
|60 päivää
|$ +0.0626434106
|+56.65%
|90 päivää
|$ +0.02946777187498375
|+36.33%
The Morpheus.Network is a full-service, global, automated, supply chain platform for the global trading industry utilizing blockchain technology. This is achieved with Smart Contracts driving the supply chain with predetermined, automated work contracts, shipping & customs documents as well as automated international payments to over 1600 banks globally through integration with the SWIFT Payments Hub. The layering of other blockchain or non-blockchain technologies to be included as necessary objectives in a given Smart Contract further automate any complex supply chain (eg. RFID scans, data transfers). The MRPH token is a “value” based utility within the Morpheus.Network, and is used for the transaction fees to power or "fuel" the automation platform. We are currently establishing strategic partners during the development of the platform. These include major logistics and customs brokers, import/export corporations involved in global trade, as well as actual end-users of the platform.
