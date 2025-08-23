Lisätietoja MOONUT-rahakkeesta

MOONUT-logo

MOONUT – hinta (MOONUT)

Ei listattu

1MOONUT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen MOONUT (MOONUT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 00:10:19 (UTC+8)

MOONUT (MOONUT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-2.81%

-2.81%

MOONUT (MOONUT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana MOONUT on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MOONUT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MOONUT on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -2.81% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

MOONUT (MOONUT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 16.22K
$ 16.22K$ 16.22K

--
----

$ 16.22K
$ 16.22K$ 16.22K

998.55M
998.55M 998.55M

998,552,121.208148
998,552,121.208148 998,552,121.208148

MOONUT-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 16.22K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MOONUT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 998.55M ja sen kokonaistarjonta on 998552121.208148. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 16.22K.

MOONUT (MOONUT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana MOONUT – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana MOONUT – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana MOONUT – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana MOONUT – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0-21.11%
60 päivää$ 0+20.24%
90 päivää$ 0--

Mikä on MOONUT (MOONUT)

$MOONUT: The Chunky Hero Charging Through the Crypto Jungle In a world full of paper-thin promises and recycled memes, it takes something bold, bizarre, and undeniably chunky to break through the noise. Meet $MOONUT — half hippo, half nut, and all unstoppable. He's not here to play by the rules. He's here to bulldoze them. With the brute strength of a river beast and the unpredictable madness of a cracked coconut, $MOONUT isn’t just another token. He’s a movement. A meme with muscle. A coin with character. Born from chaos and carved into crypto legend, $MOONUT is the embodiment of raw, unfiltered energy. Hippos are nature’s tanks — underestimated, aggressive, and impossible to ignore. Nuts are unpredictable — you never know what's inside until it's cracked. Put them together and you’ve got a creature no chart can contain, no trend can predict. That’s $MOONUT.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

MOONUT (MOONUT) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

MOONUT-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon MOONUT (MOONUT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko MOONUT (MOONUT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita MOONUT-rahakkeelle.

Tarkista MOONUT-rahakkeen hintaennuste nyt!

MOONUT paikallisiin valuuttoihin

MOONUT (MOONUT) -rahakkeen tokenomiikka

MOONUT (MOONUT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MOONUT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”MOONUT (MOONUT)”

Paljonko MOONUT (MOONUT) on arvoltaan tänään?
MOONUT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MOONUT-USD-parin nykyinen hinta?
MOONUT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on MOONUT-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MOONUT markkina-arvo on $ 16.22K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MOONUT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MOONUT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 998.55M USD.
Mikä oli MOONUT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MOONUT saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli MOONUT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MOONUT-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on MOONUT-rahakkeen treidausvolyymi?
MOONUT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko MOONUT tänä vuonna korkeammalle?
MOONUT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MOONUT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
MOONUT (MOONUT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

