MNet Continuum (NUUM) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00165342. Viimeisen 24 tunnin aikana NUUM on vaihdellut alimmillaan $ 0.00162525 ja korkeimmillaan $ 0.00167905 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NUUM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.603414, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00110042.
Lyhyen aikavälin tuloksissa NUUM on muuttunut -0.98% viimeisen tunnin aikana, +0.20% 24 tunnin aikana ja -5.62% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
MNet Continuum-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 218.94K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. NUUM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 132.42M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.65M.
Tämän päivän aikana MNet Continuum – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana MNet Continuum – USD -hinnan muutos oli $ -0.0001111197.
Viimeisten 60 päivän aikana MNet Continuum – USD -hinnan muutos oli $ +0.0006669940.
Viimeisten 90 päivän aikana MNet Continuum – USD -hinnan muutos oli $ -0.0016172308040246055.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|+0.20%
|30 päivää
|$ -0.0001111197
|-6.72%
|60 päivää
|$ +0.0006669940
|+40.34%
|90 päivää
|$ -0.0016172308040246055
|-49.44%
MNet (Metaverse.Network) , developed by BitCountry team, stands as a scaled blockchain made easy and interesting for wider audience, intricately designed to foster a vibrant and enriched social framework and ecosystem. Our platform is a beacon for developers, offering robust support for both WASM and Ethereum-compatible smart contracts. This enables the seamless creation of diverse and innovative decentralized applications on our network. Core components of Metaverse.Network: Blockchain Our core blockchain technology underpins the network, facilitating the integration of EVM and WASM smart contracts, thus offering a versatile foundation for blockchain development. Bit.Country Immerse yourself in the super app of Bit.Country, a metaverse-like digital environment. Here, members can engage in a unique land economy, explore extensive 2.5D/3D spaces, participate in events, & connect via messaging. Our platform includes a comprehensive marketplace, NFT trading, interactive meetings, and a dynamic timeline feed, enriching the user experience. Bit Avatar Experience the novel concept of Bit Avatar – soulbound digital personas tailored for social interaction, communication, and earning opportunities within the Web3 space. SP Protocol Join forces with a community to earn native rewards. The SP Protocol is designed to facilitate collaborative earning and community engagement. ESE Framework SDK For developers seeking to create rich & multichain applications, our ESE Framework SDK is the gateway. It comes packed with prebuilt modules including spatial design, meeting functionalities, & more, streamlining the app development process Utilities of NUUM - Native coin for paying transaction fees on the blockchain network - Governance token - Universal currency in the Core components - NUUM Stakers will also receive priority early access to innovative new projects at MNet Innovation. A Special Grants Program has been designed to support brand-new ideas in the AI, DePIN and Re-staking.
