Mithril – hinta (MITH)
-0.04%
-0.89%
+0.71%
+0.71%
Mithril (MITH) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana MITH on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MITH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 3.82, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa MITH on muuttunut -0.04% viimeisen tunnin aikana, -0.89% 24 tunnin aikana ja +0.71% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Mithril-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 139.55K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MITH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 618.75M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 225.54K.
Tämän päivän aikana Mithril – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Mithril – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Mithril – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Mithril – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-0.89%
|30 päivää
|$ 0
|+6.59%
|60 päivää
|$ 0
|+39.71%
|90 päivää
|$ 0
|--
Mithril is a decentralized ecosystem on the ethereum blockchain. It is a system that rewards users who engage in “social mining”. Mithril rewards users for the impact their content may have in viewers and the popularity it attracts, such as number of likes and views. In the blockchain network and cryptocurrency, Mithril is a very innovative idea that aims to change the way we think about social media entirely. This particular innovation will decentralize and reward social media content creators in a fair and open way.The process of building a social media platform from the scratch is a long, rigorous and exhausting one. Even though blockchain based social media platforms are not new innovations, they usually cannot interact with existing platforms. The Mithril integration protocol permits MITH mining on all social media networks. Therefore, Mithril can also leverage existing sites for their own purposes. In addition, it permits content influencers to make use of their pre-existing followers network to mine Mithril. This acts as a big plus to the Mithril ecosystem. It requires less stress and work than establishing followers on an entirely new platform. It also helps Mithril to have an edge and a bigger pool of users. This means that, content providers only need to start making use of the Mithril integration protocol in order to make more money. Instead of an ICO, Mithril held a private crowdsale where 400,000,000 MITH was distributed and 50,000,000 was retained by the Mithril team for development and marketing. Mithril MITH tokens are mined by participating on partner applications and this social mining is a gamechanger. Creating and sharing content earns Mithril MITH, which can then be spent with partner applications. Because mythril is a crafting ingredient in the Final Fantasy video game series, online searches for how to spend MITH have these pages mixed in, which will likely continue for several years until the platform gains enough big-name retail spending partners to rise up SEO rankings. MITH is currently available on Bithumb and OKEx, but more exchanges will likely list the token soon. Although exchanges are never the best place to store your cryptocurrencies due to security concerns, this is one possibility. Better would be to store them using an ERC-20 wallet that allows you to add custom tokens, such as MyEtherWallet, MyCrypto, or Coinfy. Although the Mithril platform and its flagship social network Lit are still in fairly early development, as an early mover, they are poised to be a leader in the decentralized social networking space. If Mithril gets its way, centralized social networking companies may soon have worthy competitors that offer users more control of their data while rewarding people for creating the content that is ultimately the life-blood of all social networks.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
Kuinka paljon Mithril (MITH) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Mithril (MITH) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Mithril-rahakkeelle.
Tarkista Mithril-rahakkeen hintaennuste nyt!
Mithril (MITH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MITH-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
|Aika (UTC+8)
|Tyyppi
|Tiedot
|08-22 14:14:00
|Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
|08-22 05:17:00
|Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
|08-20 18:39:00
|Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
|08-20 09:25:00
|Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
|08-20 02:24:00
|Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
|08-19 15:30:00
|Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.