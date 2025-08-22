Lisätietoja MT-rahakkeesta

Mint Token-logo

Mint Token – hinta (MT)

Ei listattu

1MT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00779041
$0.00779041
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen Mint Token (MT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:11:59 (UTC+8)

Mint Token (MT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00767469
$ 0.00767469
24 h:n matalin
$ 0.00785817
$ 0.00785817
24 h:n korkein

$ 0.00767469
$ 0.00767469

$ 0.00785817
$ 0.00785817

$ 0.00874855
$ 0.00874855

$ 0.0047652
$ 0.0047652

-0.53%

+0.09%

-7.13%

-7.13%

Mint Token (MT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00779595. Viimeisen 24 tunnin aikana MT on vaihdellut alimmillaan $ 0.00767469 ja korkeimmillaan $ 0.00785817 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00874855, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0047652.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MT on muuttunut -0.53% viimeisen tunnin aikana, +0.09% 24 tunnin aikana ja -7.13% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Mint Token (MT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 3.13M
$ 3.13M

--
--

$ 5.20M
$ 5.20M

401.93M
401.93M

666,683,127.2563049
666,683,127.2563049

Mint Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.13M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 401.93M ja sen kokonaistarjonta on 666683127.2563049. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 5.20M.

Mint Token (MT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Mint Token – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Mint Token – USD -hinnan muutos oli $ -0.0003299222.
Viimeisten 60 päivän aikana Mint Token – USD -hinnan muutos oli $ +0.0022436408.
Viimeisten 90 päivän aikana Mint Token – USD -hinnan muutos oli $ +0.000627829689326293.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.09%
30 päivää$ -0.0003299222-4.23%
60 päivää$ +0.0022436408+28.78%
90 päivää$ +0.000627829689326293+8.76%

Mikä on Mint Token (MT)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Mint Token (MT) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Mint Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Mint Token (MT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Mint Token (MT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Mint Token-rahakkeelle.

Tarkista Mint Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

MT paikallisiin valuuttoihin

Mint Token (MT) -rahakkeen tokenomiikka

Mint Token (MT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Mint Token (MT)”

Paljonko Mint Token (MT) on arvoltaan tänään?
MT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00779595 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MT-USD-parin nykyinen hinta?
MT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00779595. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Mint Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MT markkina-arvo on $ 3.13M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 401.93M USD.
Mikä oli MT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MT saavutti ATH-hinnaksi 0.00874855 USD.
Mikä oli MT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.0047652 USD.
Mikä on MT-rahakkeen treidausvolyymi?
MT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko MT tänä vuonna korkeammalle?
MT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:11:59 (UTC+8)

Mint Token (MT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.