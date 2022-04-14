Metadrip (DRIP) -rahakkeen tokenomiikka

Metadrip (DRIP) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Metadrip (DRIP) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Metadrip (DRIP) -rahakkeen tiedot

Metadrip is redefining decentralized finance on Solana by combining cutting-edge blockchain technology with advanced AI automation, creating a seamless and intelligent ecosystem. Users can buy, swap, and trade tokens with ease while benefiting from AI-powered insights. The platform also enables staking, allowing users to earn rewards, and provides a token launch feature for new projects. Additionally, $DRIP holders will actively participate in governance through a DAO, influencing the development and future direction of Metadrip. This all-in-one ecosystem is designed to simplify DeFi interactions, enhance automation, and empower users with greater control over their assets and decision-making.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.metadrip.ai
Valkoinen paperi:
https://www.metadrip.ai/docs

Metadrip (DRIP) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Metadrip (DRIP) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 56.11K
$ 56.11K$ 56.11K
Kokonaistarjonta:
$ 999.90M
$ 999.90M$ 999.90M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 999.90M
$ 999.90M$ 999.90M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 56.11K
$ 56.11K$ 56.11K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00627695
$ 0.00627695$ 0.00627695
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00004296
$ 0.00004296$ 0.00004296
Nykyinen hinta:
$ 0
$ 0$ 0

Metadrip (DRIP) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Metadrip (DRIP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä DRIP-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DRIP-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät DRIP-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DRIP-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

DRIP-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne DRIP-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DRIP-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.