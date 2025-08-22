Lisätietoja SN25-rahakkeesta

SN25-rahakkeen hintatiedot

SN25-rahakkeen valkoinen paperi

SN25-rahakkeen virallinen verkkosivusto

SN25-rahakkeen tokenomiikka

SN25-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Mainframe-logo

Mainframe – hinta (SN25)

Ei listattu

1SN25 - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1.52
$1.52$1.52
-4.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Mainframe (SN25) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:10:03 (UTC+8)

Mainframe (SN25) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 1.5
$ 1.5$ 1.5
24 h:n matalin
$ 1.59
$ 1.59$ 1.59
24 h:n korkein

$ 1.5
$ 1.5$ 1.5

$ 1.59
$ 1.59$ 1.59

$ 5.22
$ 5.22$ 5.22

$ 1.5
$ 1.5$ 1.5

+0.00%

-4.16%

-19.18%

-19.18%

Mainframe (SN25) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $1.51. Viimeisen 24 tunnin aikana SN25 on vaihdellut alimmillaan $ 1.5 ja korkeimmillaan $ 1.59 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SN25-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 5.22, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 1.5.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SN25 on muuttunut +0.00% viimeisen tunnin aikana, -4.16% 24 tunnin aikana ja -19.18% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Mainframe (SN25) -rahakkeen markkinatiedot

$ 3.48M
$ 3.48M$ 3.48M

--
----

$ 3.48M
$ 3.48M$ 3.48M

2.29M
2.29M 2.29M

2,292,056.384352824
2,292,056.384352824 2,292,056.384352824

Mainframe-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.48M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SN25-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.29M ja sen kokonaistarjonta on 2292056.384352824. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.48M.

Mainframe (SN25) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Mainframe – USD -hinta muuttui $ -0.065800540854891.
Viimeisten 30 päivän aikana Mainframe – USD -hinnan muutos oli $ -0.6941545500.
Viimeisten 60 päivän aikana Mainframe – USD -hinnan muutos oli $ -0.7505230010.
Viimeisten 90 päivän aikana Mainframe – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.065800540854891-4.16%
30 päivää$ -0.6941545500-45.97%
60 päivää$ -0.7505230010-49.70%
90 päivää$ 0--

Mikä on Mainframe (SN25)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Mainframe-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Mainframe (SN25) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Mainframe (SN25) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Mainframe-rahakkeelle.

Tarkista Mainframe-rahakkeen hintaennuste nyt!

SN25 paikallisiin valuuttoihin

Mainframe (SN25) -rahakkeen tokenomiikka

Mainframe (SN25) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SN25-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Mainframe (SN25)”

Paljonko Mainframe (SN25) on arvoltaan tänään?
SN25-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.51 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SN25-USD-parin nykyinen hinta?
SN25 -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.51. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Mainframe-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SN25 markkina-arvo on $ 3.48M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SN25-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SN25-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.29M USD.
Mikä oli SN25-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SN25 saavutti ATH-hinnaksi 5.22 USD.
Mikä oli SN25-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SN25-rahakkeen ATL-hinta oli 1.5 USD.
Mikä on SN25-rahakkeen treidausvolyymi?
SN25-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SN25 tänä vuonna korkeammalle?
SN25 saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SN25-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:10:03 (UTC+8)

Mainframe (SN25) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.