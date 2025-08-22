Lisätietoja LORDS-rahakkeesta

LORDS-rahakkeen hintatiedot

LORDS-rahakkeen virallinen verkkosivusto

LORDS-rahakkeen tokenomiikka

LORDS-rahakkeen hintaennuste

LORDS-logo

LORDS – hinta (LORDS)

Ei listattu

1LORDS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.01653202
$0.01653202$0.01653202
-5.20%1D
Reaaliaikainen LORDS (LORDS) -hintakaavio
LORDS (LORDS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.01606153
$ 0.01606153$ 0.01606153
24 h:n matalin
$ 0.01752031
$ 0.01752031$ 0.01752031
24 h:n korkein

$ 0.01606153
$ 0.01606153$ 0.01606153

$ 0.01752031
$ 0.01752031$ 0.01752031

$ 1.094
$ 1.094$ 1.094

$ 0.01014806
$ 0.01014806$ 0.01014806

+1.00%

-5.23%

-18.37%

-18.37%

LORDS (LORDS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.01653202. Viimeisen 24 tunnin aikana LORDS on vaihdellut alimmillaan $ 0.01606153 ja korkeimmillaan $ 0.01752031 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LORDS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.094, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01014806.

Lyhyen aikavälin tuloksissa LORDS on muuttunut +1.00% viimeisen tunnin aikana, -5.23% 24 tunnin aikana ja -18.37% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

LORDS (LORDS) -rahakkeen markkinatiedot

$ 3.42M
$ 3.42M$ 3.42M

--
----

$ 4.96M
$ 4.96M$ 4.96M

207.09M
207.09M 207.09M

300,000,000.0
300,000,000.0 300,000,000.0

LORDS-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.42M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. LORDS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 207.09M ja sen kokonaistarjonta on 300000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.96M.

LORDS (LORDS) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana LORDS – USD -hinta muuttui $ -0.00091374216972199.
Viimeisten 30 päivän aikana LORDS – USD -hinnan muutos oli $ -0.0036894575.
Viimeisten 60 päivän aikana LORDS – USD -hinnan muutos oli $ +0.0079531911.
Viimeisten 90 päivän aikana LORDS – USD -hinnan muutos oli $ -0.009434169327772598.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00091374216972199-5.23%
30 päivää$ -0.0036894575-22.31%
60 päivää$ +0.0079531911+48.11%
90 päivää$ -0.009434169327772598-36.33%

Mikä on LORDS (LORDS)

$LORDS is the native token of the Realmverse. The Realms + Bibliotheca team is building a massively multiplayer strategy game on StarkNet. Realms are part of the greater Loot ecosystem. $LORDS will be the token on StarkNet that users will transact with on a native AMM and NFT marketplace. $LORDS will be emitted to active participants within the game The game is in active development and the $LORDS token is currently being distributed to holders of the Realms NFTs before the main launch of the game.

LORDS (LORDS) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

LORDS-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon LORDS (LORDS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko LORDS (LORDS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita LORDS-rahakkeelle.

Tarkista LORDS-rahakkeen hintaennuste nyt!

LORDS paikallisiin valuuttoihin

LORDS (LORDS) -rahakkeen tokenomiikka

LORDS (LORDS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää LORDS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”LORDS (LORDS)”

Paljonko LORDS (LORDS) on arvoltaan tänään?
LORDS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.01653202 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on LORDS-USD-parin nykyinen hinta?
LORDS -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.01653202. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on LORDS-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen LORDS markkina-arvo on $ 3.42M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on LORDS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
LORDS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 207.09M USD.
Mikä oli LORDS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
LORDS saavutti ATH-hinnaksi 1.094 USD.
Mikä oli LORDS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
LORDS-rahakkeen ATL-hinta oli 0.01014806 USD.
Mikä on LORDS-rahakkeen treidausvolyymi?
LORDS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko LORDS tänä vuonna korkeammalle?
LORDS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso LORDS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.